Jan 19 (Infostrada Sports) - Driver and constructor standings after the Rally of Monaco on Saturday Drivers Points 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen Motorsport 27 2. Bryan Bouffier (France) M-Sport Ltd 18 3. Kris Meeke (Britain) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 16 4. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen Motorsport 13 5. Mads Ostberg (Norway) Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 12 6. Elfyn Evans (Britain) M-Sport Ltd 8 7. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen Motorsport II 6 8. Jaroslav Melicharek (Slovakia) Slovakia World Rally Team 4 9. Matteo Gamba (Italy) Matteo Gamba 2 10. Yuriy Protasov (Ukraine) Yuriy Protasov 1 Constructors Points 1. Volkswagen Motorsport 35 2. Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 27 3. M-Sport Ltd 8 4. Volkswagen Motorsport II 6 . Hyundai Motorsport 0 . RK M-Sport World Rally Team 0 . Jipocar Czech National Team 0 . Slovakia World Rally Team 0