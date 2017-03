Oct 26 (Infostrada Sports) - Result from the Rally of Spain on Sunday 1. Sebastien Ogier (France) Volkswagen 3:46:44.600 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Volkswagen +00:11.300 3. Mikko Hirvonen (Finland) Ford 01:42.200 4. Mads Ostberg (Norway) Citroen 02:13.300 5. Daniel Sordo (Spain) Hyundai 02:22.200 6. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai 04:01.000 7. Andreas Mikkelsen (Norway) Volkswagen 04:02.900 8. Martin Prokop (Czech Republic) Ford 08:06.800 9. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 09:12.400 10. Nasser Al-Attiyah (Qatar) Ford 12:39.800 (rank: r = retired, nc = not classified)