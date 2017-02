Oct 29 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1-800-FLOWERS.COM INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.07 -0.07 0.00 123.9 123.0 -0.9 ACTAVIS PLC Q3 DRUGS USD 2.09 2.09 0.00 2032.3 2013.0 -19.3 AETNA INCORPORATED Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 1.53 1.50 -0.03 12959.9 12994.2 34.3 AFLAC INCORPORATED Q3 INSURANCE USD 1.48 1.47 -0.01 5900.6 5886.0 -14.6 AGCO CORP Q3 MACHINERY USD 1.28 1.27 -0.01 2525.8 2475.9 -49.9 AIR PRODUCTS & CHEMICALS Q4 CHEMICALS USD 1.47 1.47 0.00 2678.2 2586.5 -91.7 ALACER GOLD CORP Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.10 0.05 93.0 108.8 15.8 ALERE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.53 0.59 0.06 738.6 753.9 15.3 ALLERGAN INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.21 1.23 0.02 1529.2 1558.7 29.5 ALLOT COMMUNICATIONS LTD Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.03 -0.02 25.6 24.1 -1.5 AM CASTLE & CO Q3 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.22 -0.30 -0.08 264.1 253.7 -10.4 AMERICAN FINANCIAL GROUP Q3 INSURANCE USD 1.03 1.06 0.03 844.1 949.0 104.9 AMERIPRISE FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 1.73 1.91 0.19 2782.5 2813.0 30.5 AMETEK INCORPORATED Q3 ELECTRICAL USD 0.52 0.52 0.00 886.0 890.0 4.0 ANAREN INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.33 0.28 -0.05 40.3 38.5 -1.7 ANTHERA PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD -0.61 -0.30 0.31 0.0 0.0 0.0 ARCH COAL INC Q3 COAL USD -0.31 -0.01 0.30 888.8 791.3 -97.5 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.47 0.46 -0.01 20620.1 21393.0 772.9 ARI NETWORK SVCS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -- -- 8.4 8.5 0.1 ARTHROCARE CORPORATION Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.30 0.41 0.11 89.1 91.9 2.7 ARTHUR J GALLAGHER & CO Q3 INSURANCE USD 0.62 0.60 -0.02 744.8 835.8 91.0 ASPEN TECHNOLOGIES INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.19 0.04 85.0 87.6 2.6 ATRICURE INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.15 -0.13 0.02 18.3 20.1 1.8 AVX CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.17 0.17 0.00 373.1 375.8 2.7 BAIDU INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CNY 8.65 8.63 -0.02 8809.2 8891.7 82.5 BAR HARBOR BANKSHARES Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.83 0.89 0.06 11.9 11.9 0.0 BARRETT BUSINESS SERVICE Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.07 1.21 0.14 733.5 764.1 30.6 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q3 RETAILING - GOODS USD 0.44 0.45 0.01 264.7 -- -- BLACK BOX CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.64 0.60 -0.04 -- -- -- BLACKSTONE MORTGAGE TRUS Q3 INVESTMENTS USD 0.25 0.29 0.04 12.5 14.4 1.9 BUFFALO WILD WINGS INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.85 0.95 0.10 311.6 315.8 4.2 CABOT CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.79 0.78 -0.01 880.0 898.0 18.0 CABOT MICROELECTRONICS C Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.60 0.70 0.10 112.2 116.3 4.1 CACI INTERNATIONAL INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.27 1.33 0.06 879.6 864.3 -15.4 CAESARS ENTERTAINMENT CO Q3 LEISURE USD -1.31 -6.03 -4.72 2233.3 2180.0 -53.3 CAI INTERNATIONAL INC Q3 CONTAINERS USD 0.80 0.68 -0.12 55.9 53.9 -2.0 CAPITAL CITY BANK GROUP Q3 BANKING USD 0.06 0.09 0.03 33.4 33.5 0.1 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q1 STEEL USD 0.63 0.65 0.02 544.9 498.6 -46.3 CBRE GROUP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.33 0.30 -0.03 1719.9 1733.9 14.0 CEMPRA INC Q3 DRUGS USD -0.29 -0.41 -0.12 0.5 1.2 0.7 CERUS CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.09 -0.29 -0.20 10.3 10.5 0.2 CHARLES RIVER LABORATORI Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.70 0.79 0.09 290.2 292.1 1.9 CHICAGO BRIDGE & IRON Q3 BUILDING MATERIALS USD 1.10 1.12 0.02 2922.5 2992.1 69.6 CIBER INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.02 -0.02 221.4 215.1 -6.3 CIRRUS LOGIC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.60 0.84 0.24 181.7 190.7 9.0 CLOUD PEAK ENERGY INC Q3 COAL USD 0.33 0.34 0.01 384.7 374.8 -9.9 COBALT INTERNATIONAL ENE Q3 OIL USD -0.17 -- -- 0.4 0.0 -0.4 COMMVAULT SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.40 0.48 0.08 140.2 141.9 1.6 COMPUGEN LTD Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.10 -0.12 -0.02 0.5 1.6 1.1 COMSCORE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 0.00 0.00 71.9 71.6 -0.3 CONSOL ENERGY INCORPORAT Q3 COAL USD 0.03 -0.23 -0.26 1228.7 1231.4 2.7 COVANCE INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.80 0.83 0.03 595.3 606.7 11.4 CRYOLIFE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.05 0.11 0.06 35.5 36.3 0.7 CSG SYSTEMS INTERNATIONA Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.50 0.52 0.02 187.6 186.2 -1.5 CUMMINS INCORPORATED Q3 MACHINERY USD 2.11 1.94 -0.17 4377.3 4266.0 -111.3 CYAN INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.16 -0.14 0.02 37.3 37.7 0.4 CYNOSURE INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.19 0.23 0.04 61.6 60.7 -0.9 CYTRX CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.22 -0.33 -0.11 0.2 0.0 -0.2 DANA HOLDING CORP Q3 AUTO PART MFG USD 0.54 0.47 -0.07 1778.5 1669.0 -109.5 DANAOS CORP Q3 MARITIME USD 0.12 0.12 0.00 144.9 148.4 3.6 DENTSPLY INTERNATIONAL I Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.56 0.57 0.02 716.1 704.0 -12.1 DIADEXUS INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.02 -0.01 0.01 6.4 6.4 0.0 DICE HOLDINGS INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.13 0.12 -0.01 53.0 52.6 -0.4 DIGITAL REALTY TRUST INC Q3 INVESTMENTS USD 0.34 0.21 -0.13 375.6 379.5 3.9 DINEEQUITY INC Q3 RETAILING - FOODS USD 0.92 1.10 0.18 156.3 161.3 5.0 DOLBY LABORATORIES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.33 0.44 0.11 210.1 216.7 6.5 DORMAN PRODUCTS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.63 0.62 -0.01 172.3 178.0 5.7 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q3 LEISURE USD 0.01 0.12 0.11 140.3 154.5 14.2 EASTERN VIRGINIA BANKSHA Q3 BANKING USD 0.00 -- -- 10.5 10.5 0.0 ECOLAB INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.03 1.04 0.01 3542.2 3484.0 -58.2 EDISON INTERNATIONAL Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.23 1.41 0.18 3483.8 3960.0 476.2 ELECTRONIC ARTS Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.12 0.33 0.21 976.1 1040.0 63.9 ENERGY XXI (BERMUDA) LIM Q1 OIL USD 0.61 -- -- 323.7 324.6 0.9 ENTERGY CP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 2.16 2.41 0.25 3137.7 3352.0 214.2 ENTROPIC COMMUNICATIONS Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.07 -0.06 0.01 56.2 56.4 0.2 EXACT SCIENCES CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.16 0.02 1.0 1.0 0.0 EXAR CORPORATION Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.10 -0.01 34.7 34.0 -0.6 EXCO RESOURCES INC Q3 OIL USD 0.10 0.04 -0.06 188.9 165.3 -23.6 FEI COMPANY Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.67 0.67 0.00 221.2 218.5 -2.7 FIDELITY NATIONAL INFORM Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.71 0.74 0.03 1502.4 1501.7 -0.7 FIRST BUSEY CORPORATION- Q3 FINANCE & LOAN USD 0.08 0.08 0.00 41.4 40.8 -0.6 FIRST FINANCIAL CORP Q3 FINANCE & LOAN USD 0.54 0.64 0.10 36.0 37.4 1.4 FIRST FINANCIAL HOLDINGS Q3 BANKING USD 0.78 0.52 -0.26 91.7 94.9 3.3 FIRST NATIONAL FINANCIAL Q3 FINANCIAL SERVICES CAD 0.52 0.63 0.11 105.9 -- -- FISERV INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.51 1.56 0.05 1232.0 1137.0 -95.0 FLEXTRONICS INTERNATIONA Q2 ELECTRONICS USD 0.21 0.22 0.02 6280.5 6410.1 129.6 FRANKLIN STREET PROPERTI Q3 INVESTMENTS USD 0.07 0.04 -0.03 48.9 58.4 9.6 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.40 0.09 -0.31 800.6 861.1 60.6 G&K SERVICES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.66 0.67 0.01 230.9 229.3 -1.6 GENWORTH FINANCIAL INC Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.25 0.24 -0.01 2392.1 2340.0 -52.1 GENWORTH MI CANADA INC Q3 INSURANCE CAD 0.88 0.94 0.06 143.1 143.0 -0.1 GERMAN AMERICAN BANCORP Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.47 0.51 0.05 22.7 22.6 0.0 GILEAD SCIENCES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.48 0.52 0.04 2721.8 2782.8 61.0 GLADSTONE LAND CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.05 0.00 -0.05 1.1 1.0 -0.2 GLATFELTER Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.57 0.55 -0.02 457.6 456.6 -0.9 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q3 RUBBER USD 0.67 0.68 0.01 5266.9 5002.0 -264.9 GOVERNMENT PROPERTIES IN Q3 INVESTMENTS USD 0.27 0.22 -0.05 57.1 56.4 -0.7 GRAND CANYON EDUCATION I Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.45 0.49 0.05 148.6 152.4 3.8 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.20 0.28 0.08 765.6 758.0 -7.6 HANGER INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.58 0.62 0.04 270.4 271.1 0.6 HARRIS CORPORATION DEL Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.13 1.18 0.05 1223.3 1191.9 -31.4 HATTERAS FINANCIAL CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.55 0.45 -0.10 66.1 55.7 -10.3 HCC INS HLDGS INC Q3 INSURANCE USD 0.81 0.93 0.12 564.3 556.7 -7.6 HCP INC Q3 INVESTMENTS USD 0.50 0.52 0.02 510.8 544.0 33.2 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.18 0.23 0.05 120.2 119.0 -1.2 HIGHWOODS PROPERTIES INC Q3 INVESTMENTS USD 0.19 0.61 0.43 140.3 147.3 7.0 HOMETRUST BANCSHARES INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.10 0.12 0.02 16.8 16.4 -0.4 HUNTSMAN CORP Q3 CHEMICALS USD 0.54 0.54 0.00 2815.6 2842.0 26.4 IAC/INTERACTIVECORP Q3 LEISURE USD 0.95 1.29 0.34 805.3 756.9 -48.4 ICONIX BRAND GROUP INC Q3 CLOTHING USD 0.52 0.59 0.07 105.9 107.2 1.3 IGI LABORATORIES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD 0.00 0.00 0.00 4.5 4.0 -0.5 II-VI INCORPORATED Q1 MACHINERY USD 0.20 -- -- 146.5 151.2 4.6 INDEPENDENT BANK GROUP I Q3 BANKING USD 0.36 -- -- 21.4 21.4 0.0 INPHI CORP Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.04 0.01 26.4 26.6 0.2 INTEGRATED SILICON SOLUT Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.20 -0.06 80.2 78.4 -1.8 INVENSENSE INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.19 0.15 -0.04 69.2 70.9 1.7 ISTAR FINANCIAL INC Q3 INVESTMENTS USD -0.34 -0.36 -0.03 92.4 95.8 3.4 ITAU UNIBANCO HOLDING SA Q3 BANKING USD 0.33 0.35 0.03 9075.3 8575.9 -499.5 IXIA INC Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.17 0.18 0.01 115.0 115.4 0.4 JETBLUE AIRWAY CORP Q3 AIRLINES USD 0.22 0.21 -0.01 1439.0 1442.0 3.0 JOHNSON CTLS INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.95 0.95 0.00 10994.7 11047.0 52.3 KAMADA LTD Q3 DRUGS USD -0.02 0.00 0.02 16.1 17.5 1.4 KEY TRONIC CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.16 0.16 0.00 -- -- -- KFORCE INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.27 0.27 0.00 295.1 299.7 4.6 KIMCO REALTY CORP Q3 INVESTMENTS USD 0.11 0.10 -0.01 233.9 232.1 -1.8 L-3 COMMUNICATION HOLDIN Q3 DEFENSE USD 1.95 2.23 0.28 3068.5 2996.0 -72.5 LCA-VISION INCORPORATED Q3 HOSPITALS USD -0.09 -0.08 0.01 20.6 20.7 0.0 LEMAITRE VASCULAR INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.04 -- -- 15.2 14.9 -0.3 LIBBEY INC Q3 HOME PRODUCTS USD 0.30 0.33 0.03 203.9 -- -- LIFELOCK INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.10 0.12 0.02 93.3 95.7 2.5 LINKEDIN CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.32 0.39 0.07 385.4 393.0 7.6 LYONDELLBASELL INDUSTRIE Q3 MULTI-IND BASIC USD 1.59 1.51 -0.08 11380.0 11152.0 -228.0 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.71 0.76 0.05 219.7 217.8 -1.9 MARTHA STEWART LIVING Q3 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.06 -0.01 40.4 33.8 -6.5 MDC MDC HOLDINGS Q3 HOME BUILDING USD 0.65 0.73 0.08 418.3 448.0 29.7 MEADWESTVACO CORP Q3 FOREST PRODUCTS USD 0.50 0.49 -0.01 1453.6 1434.0 -19.6 MERCURY SYSTEMS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.10 -0.07 0.03 52.6 53.9 1.3 MIDSOUTH BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.30 0.27 -0.03 24.8 24.5 -0.3 MOVE INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.01 0.02 0.03 58.0 58.8 0.9 NANOMETRICS INC Q3 ELECTRICAL USD -0.08 -0.06 0.02 38.6 39.0 0.5 NATIONAL INTERSTATE CORP Q3 INSURANCE USD 0.34 0.33 -0.01 113.7 117.6 3.9 NAVIGANT CONSULTING CO Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.22 0.25 0.03 203.4 211.6 8.2 NCI INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.11 0.01 72.9 77.9 5.0 NEUROCRINE BIOSCIENCES I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.17 0.03 0.8 0.7 -0.1 NEW GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.04 -0.01 217.4 196.0 -21.4 NOKIA OYJ Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.00 0.01 0.01 7910.4 7553.1 -357.3 NUVASIVE INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.24 0.39 0.15 158.5 169.2 10.7 OCCIDENTAL PETE CORP Q3 OIL USD 1.90 1.97 0.07 6394.8 6449.0 54.2 OCEAN SHORE HOLDING CO Q3 BANKING USD 0.20 0.20 0.00 -- -- -- OLD LINE BANCSHARES, INC. Q3 BANKING USD 0.21 0.22 0.01 12.2 13.1 0.9 PACCAR INC Q3 TRUCK MFG USD 0.85 0.87 0.02 4134.1 4006.6 -127.5 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.45 0.45 0.00 458.9 -- -- PENSKE AUTOMOTIVE GROUP Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.70 0.74 0.05 3713.6 3824.1 110.6 PERICOM SEMICONDUCTOR CO Q1 ELECTRONICS USD 0.07 0.08 0.02 32.7 32.6 -0.1 PFIZER INC Q3 DRUGS USD 0.56 0.58 0.02 12697.4 -- -- PITNEY BOWES INC Q3 OFFICE PRODUCTS USD 0.41 0.49 0.09 969.8 938.8 -31.0 PLANTRONICS INCORPORATED Q2 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.65 0.64 -0.01 195.8 194.0 -1.8 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.43 0.14 -0.29 25.1 16.1 -9.0 PULASKI FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.27 0.27 0.00 11.4 10.7 -0.7 QUAKER CHEM CORPORATION Q3 CHEMICALS USD 0.96 0.91 -0.05 186.1 184.1 -2.0 QUESTCOR PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 1.29 1.68 0.39 199.7 236.3 36.6 RANGE RESOURCES CORP Q3 OIL USD 0.30 0.35 0.05 429.0 431.2 2.2 REMY INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY USD 0.37 0.33 -0.04 269.3 262.8 -6.4 RIVERVIEW BANCORP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.06 0.02 -0.04 6.3 6.1 -0.2 ROGERS CORPORATION Q3 ELECTRICAL USD 0.72 0.82 0.10 140.0 142.8 2.8 RPX CORP Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.21 0.21 0.00 58.0 58.6 0.6 RTI SURGICAL INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.01 -0.01 0.00 56.2 54.7 -1.4 RUBICON TECHNOLOGY INC Q3 ELECTRONICS USD -0.22 -0.26 -0.04 10.9 11.1 0.2 RYLAND GROUP INC Q3 HOME BUILDING USD 0.90 0.95 0.05 601.6 -- -- S & T BANCORP INC Q3 BANKING USD 0.41 0.41 0.00 47.9 47.8 -0.1 SAUL CENTERS INC Q3 INVESTMENTS USD -- -- -- 48.2 49.8 1.6 SCHNITZER STEEL INDUSTRI Q4 STEEL USD -0.19 -0.51 -0.32 645.2 656.6 11.4 SENIOR HOUSING PROPERTIE Q3 INVESTMENTS USD 0.20 0.20 0.00 189.3 187.3 -2.1 SHUTTERFLY INC Q3 COMMUNICATIONS USD -0.61 -0.24 0.37 118.4 122.7 4.3 SILICON IMAGE INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.12 0.03 79.8 79.3 -0.5 SL INDUSTRIES INC. Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.86 0.75 -0.11 -- -- -- SM ENERGY CO Q3 OIL USD 1.10 1.54 0.44 594.9 613.1 18.2 SOLARWINDS INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.41 0.05 85.8 87.9 2.1 SONUS NETWORKS Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.01 0.01 0.00 69.4 68.1 -1.3 SPARTAN MOTORS Q3 TRUCK MFG USD 0.08 0.02 -0.06 134.3 126.1 -8.2 SUN COMMUNITIES INC Q3 INVESTMENTS USD 0.15 0.10 -0.05 80.4 80.2 -0.2 SYSTEMAX INC. Q3 RETAILING - GOODS USD 0.05 -0.19 -0.24 839.5 791.8 -47.7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.33 0.33 0.00 5241.3 5225.0 -16.3 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.72 2.49 0.78 953.9 1268.6 314.7 TANGER FACTORY OUTLET CE Q3 INVESTMENTS USD 0.20 -- -- 90.0 97.9 7.9 TD AMERITRADE HOLDING CO Q4 INVESTMENTS USD 0.35 0.36 0.01 718.1 709.0 -9.1 TECHNE CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.80 0.83 0.03 82.4 85.7 3.3 THOMSON REUTERS CORPORAT Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.44 0.48 0.04 3116.0 3073.0 -43.0 THREE-D SYSTEMS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.26 0.26 0.00 132.0 135.7 3.7 TITAN INTERNATIONAL INC Q3 MACHINERY USD 0.25 0.15 -0.10 534.0 497.5 -36.5 TRICO BANCSHARES Q3 BANKING USD 0.41 0.45 0.05 34.8 35.5 0.7 TRULIA INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.08 -- -- 37.9 40.3 2.4 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 1.48 1.52 0.04 4160.5 4212.0 51.5 UDR INC Q3 INVESTMENTS USD 0.01 0.01 0.00 189.7 -- -- ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.37 0.40 0.03 103.0 103.1 0.1 UNITED BANKSHARES INC WV Q3 BANKING USD 0.44 0.44 0.00 87.9 87.5 -0.4 UNITED THERAPEUTICS CORP Q3 DRUGS USD 1.59 1.17 -0.42 279.0 302.2 23.2 UNIVERSAL HEALTH SERVICE Q3 HOSPITALS USD 1.02 1.10 0.08 1794.4 1816.4 22.0 UR ENERGY INC Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.01 -0.03 -0.03 5.7 0.0 -5.7 VALERO ENERGY CORPORATION Q3 OIL USD 0.41 0.57 0.16 29762.8 36137.0 6374.2 VERTEX PHARMACEUTICALS I Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.34 -0.54 -0.20 276.4 221.7 -54.7 VIRTUS INVESTMENT PARTNE Q3 FINANCIAL SERVICES USD 2.29 2.56 0.27 98.1 100.4 2.3 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.23 0.22 -0.01 619.5 602.9 -16.6 VISTAPRINT NV Q1 COMMUNICATIONS USD 0.38 0.43 0.05 273.7 275.1 1.4 WABASH NATL CORP Q3 TRUCK MFG USD 0.25 0.24 -0.01 453.9 440.0 -13.9 WADDELL & REED FINANCIAL Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.72 0.80 0.08 338.8 347.1 8.3 WASTE MANAGEMENT INC Q3 MACHINERY USD 0.62 0.65 0.03 3590.6 3621.0 30.4 WATTS WATER TECHNOLOGIES Q3 MACHINERY USD 0.65 0.58 -0.07 370.2 371.8 1.6 WEBMD HEALTH CORP Q3 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.09 -- -- 129.7 130.9 1.2 WESTERN UNION COMPANY (T Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.39 0.04 1403.3 1408.8 5.5 WILLIS GROUP HOLDINGS PLC Q3 INSURANCE USD 0.20 0.19 -0.01 786.5 791.0 4.5 XYLEM INC Q3 MACHINERY USD 0.35 0.49 0.14 918.7 965.0 46.3 YAMANA GOLD INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.08 0.09 0.01 489.8 456.7 -33.1 YELP INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.04 -0.03 59.4 61.2 1.8