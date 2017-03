Oct 30 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ACCO BRANDS CORPORATION Q3 OFFICE PRODUCTS USD 0.33 0.25 -0.08 487.4 469.2 -18.2 AEGERION PHARMACEUTICALS Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.50 -0.43 0.07 13.1 16.3 3.3 AGL RESOURCES INC Q3 GAS UTILITIES USD 0.13 0.24 0.11 651.5 675.0 23.5 AMERICAN TOWER CORP - CL Q3 COMMUNICATIONS USD 0.53 0.45 -0.08 822.0 807.9 -14.2 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q1 MACHINERY USD 0.70 0.63 -0.07 628.8 605.3 -23.5 ARROW ELECTRONICS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 1.20 1.18 -0.02 5152.0 5048.2 -103.8 ATCO LIMITED Q3 GAS CAD 0.69 0.73 0.04 -- -- -- ATHABASCA OIL CORP Q3 OIL CAD -0.07 -0.07 -0.01 30.8 28.2 -2.6 AU OPTRONICS CORPORATION Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.05 0.09 0.04 3664.8 3622.0 -42.8 AUDIOCODES LTD Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.03 0.04 0.01 34.9 35.0 0.2 AUTOMATIC DATA PROCESSING Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.66 0.68 0.02 2813.4 2839.6 26.2 BAYTEX ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.56 0.70 0.14 369.8 422.8 53.0 BAYTEX ENERGY CORP Q3 OIL CAD 0.52 0.70 0.18 367.0 422.8 55.8 BEL FUSE INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.40 0.62 0.22 94.9 101.2 6.3 BELDEN INC Q3 ELECTRONICS USD 0.93 0.95 0.02 530.8 522.5 -8.4 BLACKBAUD INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.37 0.02 129.3 128.0 -1.4 BOK FINANCIAL CORPORATION Q3 BANKING USD 1.15 -- -- 329.7 311.7 -18.0 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD Q2 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.37 0.47 0.10 1367.3 1378.0 10.7 BORGWARNER INC Q3 AUTO PART MFG USD 1.34 1.40 0.06 1843.5 1806.2 -37.3 CANADA BREAD COMPANY LTD Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.95 1.10 0.15 405.8 392.5 -13.3 CANADIAN UTILITIES 'A' Q3 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.41 0.43 0.02 -- -- -- CANFOR PULP PRODUCTS INC Q3 FOREST PRODUCTS CAD 0.16 0.08 -0.08 221.0 196.1 -24.9 CAPITOL FEDERAL FINANCIAL Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.12 0.11 -0.01 45.7 43.8 -1.9 CDI CORPORATION Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.20 0.23 0.03 268.0 277.9 10.0 CENTRAL EUROPEAN MEDIA E Q3 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.43 -0.40 150.7 135.8 -14.9 CENTRAL PACIFIC FINANCIA Q3 BANKING USD 0.19 0.24 0.05 32.9 33.8 0.9 CEVA INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.06 0.06 0.00 10.3 10.0 -0.3 CIPHER PHARMACEUTICALS I Q3 DRUGS CAD 0.10 0.13 0.03 5.1 5.6 0.5 COMCAST CORP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.61 0.65 0.04 16253.9 16151.0 -102.9 CONTRANS GROUP INC Q3 TRUCKING CAD 0.24 0.28 0.04 137.9 149.4 11.5 COPPER MOUNTAIN MINING C Q3 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.04 0.00 -0.04 61.1 67.6 6.5 CORNING INCORPORATED Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.32 0.33 0.01 2090.8 2108.0 17.2 CULLEN FROST BANKERS INC Q3 BANKING USD 0.96 0.96 0.00 240.9 253.1 12.2 DIEBOLD INCORPORATED Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.42 0.56 0.14 687.3 705.4 18.1 DIXIE GROUP INC Q3 CLOTHING USD 0.09 0.15 0.06 80.8 90.2 9.4 EDGEWATER TECH INC Q3 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.10 0.15 0.05 26.8 25.4 -1.4 EVERYWARE GLOBAL INC Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.12 0.25 0.14 112.7 110.3 -2.3 EXELON CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.66 0.78 0.12 6202.0 6412.0 210.0 EXLSERVICE HOLDINGS INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.46 0.48 0.02 120.2 122.3 2.1 FIRST COMMUNITY BANCSHAR Q3 BANKING USD 0.32 0.29 -0.03 30.6 30.4 -0.2 FIRST LONG ISLAND CORP Q3 BANKING USD 0.60 0.56 -0.04 18.2 17.6 -0.6 FRANKLIN ELEC INC Q3 ELECTRICAL USD 0.50 0.50 0.00 255.3 249.8 -5.4 GARMIN LTD Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.59 0.69 0.10 628.9 643.6 14.8 GENERAL MOTORS CO Q3 AUTOMOTIVE MFG USD 0.93 0.96 0.03 39491.7 38983.0 -508.7 GRAPHIC PACKAGING HOLDIN Q3 MULTI-IND BASIC USD 0.13 0.12 -0.01 1150.5 1163.0 12.5 HEARTLAND PAYMENT SYSTEM Q3 FINANCIAL SERVICES USD 0.55 0.58 0.03 158.8 153.2 -5.6 HESS CORP Q3 OIL USD 1.44 1.18 -0.26 2665.2 2698.0 32.8 HOLLY ENERGY PARTNERS LP Q3 OIL USD 0.30 0.25 -0.05 78.6 77.7 -0.9 HYATT HOTELS CORP Q3 LEISURE USD 0.21 0.23 0.02 1030.5 1026.0 -4.5 IKANOS COMMUNICATIONS INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.12 -0.11 0.01 17.0 16.9 -0.1 IMATION CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.16 -0.42 -0.27 196.6 191.9 -4.7 INDEPENDENT BANK CORP MI Q3 BANKING USD 0.26 0.17 -0.09 31.3 29.4 -1.9 INGREDION INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 1.26 1.10 -0.16 1643.6 1611.7 -31.9 INUVO INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 -- -- -- JAVELIN MORTGAGE INVESTM Q3 INVESTMENTS USD 0.52 0.54 0.02 8.9 9.9 1.0 KCG HOLDINGS INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 0.05 0.15 0.10 369.4 339.8 -29.6 KVH INDUSTRIES INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.09 0.09 0.00 39.0 40.2 1.3 LEVEL 3 COMMUNICATIONS I Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD -0.13 -0.09 0.04 1580.3 1569.0 -11.3 LIGAND PHARMACEUTICALS Q3 DRUGS USD 0.07 0.12 0.05 10.8 13.0 2.2 LITTELFUSE INC Q3 ELECTRICAL USD 1.20 1.26 0.06 200.8 201.0 0.3 LPL FINANCIAL HOLDINGS I Q3 INVESTMENTS USD 0.52 0.56 0.04 1024.8 1053.2 28.4 MAPLE LEAF FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS CAD 0.07 -- -- 1202.1 1150.2 -51.9 MCG CAPITAL CORPORATION Q3 INVESTMENTS USD 0.12 0.11 -0.01 13.6 13.2 -0.5 MERGE HEALTHCARE INC Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.04 0.02 -0.02 59.1 57.2 -1.9 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP Q3 BANKING USD 0.22 0.23 0.01 9.7 9.3 -0.4 MIMEDX GROUP INC Q3 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.00 0.00 0.00 15.5 16.1 0.7 MORGUARD NORTH AMERICAN Q3 INVESTMENTS CAD -- -- -- 40.4 41.6 1.1 MSC INDUSTRIAL DIRECT Q4 RETAILING - GOODS USD 0.90 0.95 0.05 667.2 673.8 6.6 NICE SYSTEMS LTD. Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.62 0.62 0.01 233.6 230.1 -3.5 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q3 NONFERROUS BASE METALS USD -0.29 -0.30 -0.01 326.5 339.9 13.4 NOVA MEASURING INSTRUMEN Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.10 0.01 26.1 25.8 -0.3 O2MICRO INTERNATIONAL Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.15 -0.14 0.01 18.8 18.6 -0.2 P G & E CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.79 0.88 0.09 4235.0 4175.0 -60.0 PAR TECHNOLOGY CORP Q3 COMPUTER MFRS USD 0.05 0.04 -0.01 -- -- -- PHILLIPS 66 Q3 OIL USD 0.94 0.87 -0.07 37264.8 44201.0 6936.2 PIONEER ENERGY SERVICES Q3 OIL USD -0.04 0.00 0.04 236.2 244.0 7.8 PRAXAIR Q3 CHEMICALS USD 1.52 1.51 -0.01 3028.9 3013.0 -15.9 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.76 0.76 0.00 2637.5 2554.0 -83.5 SAIA INC Q3 TRUCKING USD 0.53 0.51 -0.02 293.9 293.1 -0.8 SEALED AIR CORPORATION Q3 CONTAINERS USD 0.34 0.39 0.05 1928.2 1938.6 10.4 SENSATA TECHNOLOGIES HOL Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.55 0.55 0.00 496.6 498.9 2.3 SHERRITT INTERNATIONAL C Q3 MULTI-IND BASIC CAD 0.01 0.01 0.00 299.6 286.2 -13.4 SODASTREAM INTERNATIONAL Q3 BEVERAGES USD 0.72 0.76 0.04 145.2 144.6 -0.6 SOUTHERN COMPANY Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 1.11 1.08 -0.03 5344.1 5017.0 -327.1 SPEEDWAY MOTORSPORTS Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.33 0.26 -0.07 144.1 137.5 -6.6 SPIRIT AIRLINES INC Q3 AIRLINES USD 0.75 0.79 0.04 452.6 456.6 4.1 SPRINT CORP Q3 TELEPHONE UTILITIES USD -0.21 -- -- 8809.1 7749.0 -1060.1 SPX CORPORATION Q3 AUTO PART MFG USD 1.25 1.28 0.03 1243.2 1145.8 -97.4 STERIS CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.54 0.55 0.01 376.8 338.8 -38.1 STOCK BUILDING SUPPLY HO Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.08 0.21 0.13 316.4 328.5 12.0 TASER INTERNATIONAL INC Q3 ELECTRONICS USD 0.08 0.10 0.02 32.6 35.2 2.6 TE CONNECTIVITY LTD Q4 ELECTRONICS USD 0.90 0.93 0.03 3415.7 3432.0 16.3 TELEFLEX INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD 1.14 1.33 0.19 411.9 413.8 1.9 THE JONES GROUP INC Q3 CLOTHING USD 0.42 0.48 0.06 1042.9 1021.7 -21.2 TOWER INTERNATIONAL INC Q3 AUTO PART MFG USD 0.27 0.48 0.21 511.7 495.2 -16.5 TRANSALTA RENEWABLES INC Q3 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.02 0.03 0.01 44.7 43.5 -1.2 WALTER ENERGY INC Q3 COAL USD -1.02 -- -- 454.8 445.9 -8.9 WEX INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.19 1.29 0.10 189.6 191.5 2.0 WISCONSIN ENERGY Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.56 0.60 0.04 1018.9 1053.2 34.3