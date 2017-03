Jan 30 The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 3M CO Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.62 1.62 0.00 7707.8 7569.0 -138.8 ABAXIS INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.20 0.14 -0.06 49.5 40.8 -8.7 ACCURAY INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD -0.20 -0.07 0.13 80.2 93.6 13.4 ADT CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.49 0.43 -0.06 849.5 839.0 -10.5 AGILYSYS INC. Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.01 0.01 0.00 -- -- -- AIRGAS INCORPORATED Q3 CHEMICALS USD 1.18 1.18 0.00 1252.7 1242.8 -9.8 ALEXION PHARMACEUTICALS Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.83 0.87 0.04 430.7 441.9 11.2 ALIGN TECHNOLOGY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.43 0.51 0.08 172.2 178.3 6.1 ALLIANT TECHSYSTEMS INC Q3 DEFENSE USD 2.02 2.46 0.44 1192.6 1208.4 15.8 ALTRIA GROUP INC Q4 TOBACCO USD 0.58 0.57 -0.01 4469.8 4404.0 -65.8 AMAZON.COM INC. Q4 RETAILING - GOODS USD 0.66 0.51 -0.15 26063.1 25587.0 -476.1 APPLIED INDUSTRIAL TECHN Q2 MACHINERY USD 0.59 0.61 0.03 593.7 581.9 -11.8 ARKANSAS BEST CORP Q4 TRUCKING USD 0.30 0.38 0.08 566.5 578.5 12.0 ASPEN TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.17 0.27 0.10 88.5 98.8 10.2 ATTUNITY LTD Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.11 0.07 -0.04 7.9 8.1 0.1 AUTONATION INC. Q4 MACHINERY USD 0.76 0.83 0.07 4592.1 4523.9 -68.2 BALDWIN & LYONS INC Q4 INSURANCE USD 0.35 0.30 -0.05 -- -- -- BALL CORPORATION Q4 CONTAINERS USD 0.73 0.86 0.13 2100.5 1996.8 -103.7 BE AEROSPACE INC Q4 DEFENSE USD 0.91 0.90 -0.01 890.9 903.1 12.2 BEAZER HOMES Q1 HOME BUILDING USD -0.25 -0.21 0.04 281.5 293.2 11.6 BEMIS INCORPORATED Q4 CONTAINERS USD 0.54 0.54 0.01 1221.8 1219.2 -2.6 BENEFICIAL MUTUAL BANCOR Q4 BANKING USD 0.04 0.04 0.00 30.1 35.4 5.4 BLACKSTONE GROUP LP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.83 1.35 0.53 1736.1 2693.2 957.1 BOTTOMLINE TECHNOLOGIES Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.22 0.28 0.06 73.1 73.4 0.3 BREEZE-EASTERN CORP Q3 DEFENSE USD 0.09 0.17 0.08 -- -- -- BRIGHTCOVE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.03 0.05 0.02 29.3 29.7 0.5 BRINKS COMPANY Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.73 0.79 0.06 1063.0 1039.4 -23.6 BROADCOM CORP CL A Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.57 0.60 0.03 2020.1 2064.0 43.9 BRUNSWICK CORPORATION Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD 0.13 0.15 0.02 872.3 901.5 29.2 CAMERON INTERNATIONAL CO Q4 OIL USD 0.96 1.00 0.04 2752.1 2937.5 185.4 CANADIAN NATIONAL RAILWAY Q4 RAILROADS CAD 0.78 0.76 -0.02 2753.0 2745.0 -8.0 CARBO CERAMICS INC Q4 OIL USD 0.82 0.90 0.09 161.8 164.5 2.7 CARBONITE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.06 0.09 28.4 31.6 3.2 CARDINAL HEALTH INC Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.84 0.90 0.06 20749.1 22240.0 1490.9 CARPENTER TECHNOLOGY CORP Q2 STEEL USD 0.55 0.55 0.00 487.5 503.5 16.0 CAVCO INDUSTRIES INC Q3 HOME BUILDING USD 0.49 0.66 0.17 -- -- -- CELADON GROUP INC Q2 TRUCKING USD 0.25 0.22 -0.03 182.2 193.6 11.4 CELESTICA INC Q4 ELECTRONICS USD 0.23 0.24 0.01 1470.3 1436.7 -33.6 CELESTICA INC Q4 ELECTRONICS USD 0.23 0.24 0.01 1467.4 1436.7 -30.7 CELGENE CORPORATION Q4 BIOTECHNOLOGY USD 1.54 1.51 -0.03 1723.4 1755.9 32.5 CENTRAL PACIFIC FINANCIA Q4 BANKING USD 0.23 0.21 -0.02 34.5 35.5 1.0 CEPHEID INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.11 -0.09 0.02 102.2 113.3 11.1 CEVA INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.15 0.20 0.05 12.0 14.0 1.9 CHIPOTLE MEXICAN GRILL I Q4 RETAILING - FOODS USD 2.53 2.53 0.00 826.3 844.1 17.8 CHUBB CORPORATION Q4 INSURANCE USD 2.04 2.07 0.03 2996.6 3038.0 41.4 CMS ENERGY CORPORATION Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.37 0.37 0.00 1899.2 1736.0 -163.2 COLGATE PALMOLIVE COMPANY Q4 HOME PRODUCTS USD 0.74 0.75 0.01 4384.8 4361.0 -23.8 COMPUTER PROGRAMS AND SY Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.84 0.90 0.06 52.7 51.3 -1.5 COMPUTER SCIENCES CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.84 0.98 0.14 3223.2 3228.0 4.8 CONOCOPHILLIPS Q4 OIL USD 1.31 1.40 0.09 15124.7 13985.0 -1139.7 CONSTANT CONTACT INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.27 0.30 0.03 74.9 74.9 0.1 CR BARD INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 1.39 1.42 0.03 781.3 791.3 10.0 CREDIT ACCEPTANCE CORP Q4 FINANCE & LOAN USD 2.74 2.80 0.06 174.2 175.3 1.1 DESTINATION MATERNITY CO Q1 RETAILING - GOODS USD 0.33 0.33 0.00 138.8 134.8 -3.9 DFC GLOBAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.19 0.04 -0.15 272.0 262.3 -9.7 DOVER CORPORATION Q4 BUILDING MATERIALS USD 1.28 1.28 0.00 2174.5 2209.1 34.7 DOVER DOWNS GAMING & ENT Q4 LEISURE USD 0.01 -0.01 -0.02 -- -- -- DOVER MOTORSPORTS INC Q4 LEISURE USD -0.06 -0.06 0.00 -- -- -- DST SYSTEMS INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 1.28 1.34 0.06 497.2 500.1 2.9 DUPONT FABROS TECHNOLOGY Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.24 0.26 0.02 98.1 99.4 1.4 EASTMAN CHEMICAL COMPANY Q4 CHEMICALS USD 1.25 1.35 0.10 2227.3 2265.0 37.7 ELI LILLY & CO Q4 DRUGS USD 0.74 0.74 0.00 5456.5 5808.8 352.3 EMULEX CORPORATION Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.17 0.21 0.04 120.6 123.0 2.4 ENTERPRISE PRODUCTS PART Q4 OIL USD 0.71 0.80 0.09 13100.0 13101.3 1.3 EXXON MOBIL CORP Q4 OIL USD 1.92 1.91 -0.01 114510.5 110860.0 -3650.5 FIRST BANCORP N C Q4 BANKING USD 0.27 0.27 0.00 38.9 41.6 2.7 FIRST BUSINESS FINANCIAL Q4 BANKING USD 0.88 0.95 0.07 12.9 13.2 0.3 FIRST CONNECTICUT BANCOR Q4 BANKING USD 0.08 0.07 -0.01 16.1 16.4 0.3 FIRST FINANCIAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.28 0.45 0.17 76.0 68.8 -7.2 FIRST LONG ISLAND CORP Q4 BANKING USD 0.57 0.56 -0.01 18.6 18.0 -0.6 FRANKLIN RES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.93 0.96 0.03 2096.4 2109.5 13.1 GOOGLE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 12.26 12.01 -0.25 16752.2 16858.0 105.8 GREEN DOT CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.21 0.18 -0.03 142.7 144.9 2.2 GRIFFON CORPORATION Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.06 0.07 0.01 447.7 453.5 5.8 GSI TECHNOLOGY INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.08 -0.01 0.07 14.5 13.8 -0.7 HARLEY-DAVIDSON INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.34 0.34 0.00 1043.3 1032.3 -11.1 HARMAN INTL INDS INC Q2 RETAILING - GOODS USD 0.95 1.09 0.14 1235.4 1328.0 92.6 HELMERICH & PAYNE INC Q1 OIL USD 1.46 1.56 0.10 866.7 889.2 22.5 HERSHEY CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.86 0.86 0.00 1892.9 1956.3 63.4 HHGREGG INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.28 0.17 -0.11 755.5 707.1 -48.4 HILLSHIRE BRANDS CO Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.50 0.66 0.16 1066.4 1082.0 15.6 HOPFED BANCORP INCORPORA Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.11 0.14 0.04 8.6 8.7 0.1 IKANOS COMMUNICATIONS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.11 -0.09 0.02 18.0 17.9 -0.1 INDEPENDENT BANK CORP MI Q4 BANKING USD 0.21 0.21 0.00 29.4 30.3 0.9 INVESCO HOLDING COMPANY Q4 INVESTMENTS USD 0.57 0.58 0.01 1248.0 1257.3 9.3 INVESTMENT TECHNOLOGY GR Q4 INVESTMENTS USD 0.19 0.26 0.07 127.5 131.9 4.4 ITT EDUCATIONAL SERVICES Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 1.09 0.90 -0.19 260.9 262.9 2.0 JDS UNIPHASE CORP Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.14 0.19 0.05 433.7 447.6 13.9 KEARNY FINANCIAL CORP Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.04 0.05 0.01 20.0 20.4 0.4 KELLY SERVICES INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.31 0.45 0.14 1352.9 1385.8 32.9 KEMET CORP Q3 ELECTRICAL USD -0.07 0.02 0.09 213.2 207.3 -5.9 KENNAMETAL INC Q2 PRECIOUS METALS USD 0.60 0.52 -0.08 664.4 689.9 25.5 L-3 COMMUNICATION HOLDIN Q4 DEFENSE USD 1.97 2.23 0.26 3156.4 3256.0 99.6 LAKELAND BANCORP INC Q4 BANKING USD 0.21 0.20 -0.01 32.1 33.1 1.0 LANDSTAR SYSTEM Q4 TRUCKING USD 0.63 0.55 -0.08 669.7 692.0 22.3 LANTRONIX INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.00 -0.02 -0.02 11.1 11.0 -0.1 LNB BANCORP Q4 BANKING USD 0.18 0.16 -0.02 12.0 12.3 0.3 MACATAWA BANK CORPORATION Q4 BANKING USD 0.08 -0.56 -0.64 14.2 14.2 0.1 MAKEMYTRIP LTD Q3 MULTI-IND TRANSN USD -0.06 0.03 0.09 24.8 28.5 3.7 MANITOWOC INC Q4 MACHINERY USD 0.34 0.47 0.13 1107.9 1104.3 -3.6 MANPOWERGROUP INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 1.25 1.49 0.24 5214.3 5252.1 37.8 MARINEMAX INC Q1 RETAILING - GOODS USD -0.14 -0.14 0.00 109.7 109.6 -0.1 MCKESSON CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 1.84 1.45 -0.39 33566.8 34306.0 739.2 MEDNAX INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.75 0.78 0.03 554.3 567.4 13.1 MICREL INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.07 0.06 -0.01 59.3 60.0 0.7 MICROCHIP TECHNOLOGY INC Q3 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.60 0.61 0.01 479.3 482.4 3.1 MICROS SYSTEM INC Q2 OTHER COMPUTERS USD 0.63 0.63 0.00 329.9 345.6 15.6 MINERALS TECHNOLOGIES INC Q4 CHEMICALS USD 0.59 0.61 0.02 252.1 256.6 4.5 MONARCH FINANCIAL HOLDIN Q4 BANKING USD 0.21 0.20 -0.01 9.3 9.6 0.3 MTS SYS CORPORATION Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.72 0.78 0.06 141.4 138.4 -3.0 MULTIMEDIA GAMES HOLDING Q1 LEISURE USD 0.30 0.33 0.03 54.0 59.2 5.2 NATIONAL INSTRUMENTS COR Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.25 0.25 0.00 309.5 300.8 -8.7 NATURAL GROCERS BY VITAM Q1 HOME PRODUCTS USD 0.11 0.13 0.02 121.1 120.6 -0.5 NETSUITE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.07 0.08 0.01 111.4 115.0 3.7 NEWMARKET CORP Q4 CHEMICALS USD 3.55 4.01 0.46 529.9 556.4 26.5 NISKA GAS STORAGE PARTNE Q3 GAS USD 0.28 -0.37 -0.65 53.6 25.8 -27.8 NORBORD INC Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.19 0.17 -0.02 293.7 302.0 8.3 NORTH VALLEY BANCORP Q4 BANKING USD 0.22 0.13 -0.09 7.7 7.8 0.1 NORTHEAST BANCORP Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.24 0.13 -0.11 -- -- -- NORTHROP GRUMMAN CORPORA Q4 DEFENSE USD 1.94 2.12 0.18 6005.5 6157.0 151.5 NOVACOPPER INC Q4 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.09 -0.10 -0.01 -- -- -- OCCIDENTAL PETE CORP Q4 OIL USD 1.67 1.72 0.05 5790.2 6172.0 381.8 OVERSTOCK.COM Q4 RETAILING - GOODS USD 0.52 0.04 -0.48 396.0 397.6 1.6 PANTRY INC. Q1 RETAILING - FOODS USD -0.24 -- -- 1790.2 1804.1 13.9 PARK STERLING BANK Q4 BANKING USD 0.08 0.10 0.02 18.0 17.7 -0.3 PC CONNECTION INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.36 0.37 0.01 574.9 578.6 3.6 PEABODY ENERGY CORPORATI Q4 COAL USD -0.10 0.00 0.10 1768.9 1742.8 -26.1 PERKINELMER INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.70 0.73 0.03 589.1 594.0 4.9 PITNEY BOWES INC Q4 OFFICE PRODUCTS USD 0.45 0.53 0.09 1028.7 1031.2 2.5 PMC-SIERRA INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.08 0.09 0.01 123.8 126.1 2.3 POTASH CORP SASK INC Q4 CHEMICALS USD 0.31 0.31 0.00 1401.0 1404.0 3.0 POTASH CORP SASK INC Q4 CHEMICALS USD 0.33 0.31 -0.02 1356.8 1404.0 47.2 PROLOGIS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.04 0.12 0.08 387.2 -- -- PROOFPOINT INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.12 -0.07 0.05 35.7 40.8 5.1 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.17 0.16 -0.01 16.0 14.8 -1.2 PULTEGROUP INC Q4 HOME BUILDING USD 0.44 0.57 0.13 1679.8 1655.3 -24.5 QUEST DIAGNOSTICS INC Q4 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.93 1.03 0.10 1736.7 1756.0 19.3 RAYTHEON CO Q4 DEFENSE USD 1.35 1.46 0.11 5954.6 5870.0 -84.6 REINSURANCE GROUP OF AME Q4 INSURANCE USD 1.97 2.17 0.21 2720.7 2736.8 16.0 RIVERBED TECHNOLOGY INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.31 0.31 0.01 284.5 284.8 0.3 RIVERVIEW BANCORP INC Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.02 0.04 0.02 6.1 6.0 -0.1 ROBERT HALF INTERNATIONA Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.48 0.49 0.01 1075.1 1083.9 8.7 ROGERS SUGAR INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.14 0.12 -0.02 -- -- -- ROYAL GOLD INCORPORATED Q2 PRECIOUS METALS USD 0.32 0.16 -0.16 -- 52.8 -- ROYAL GOLD INCORPORATED Q2 PRECIOUS METALS USD 0.23 0.16 -0.07 62.5 52.8 -9.7 RYLAND GROUP INC Q4 HOME BUILDING USD 1.13 1.27 0.14 669.0 696.7 27.7 SCANSOURCE INC Q2 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.65 0.64 -0.01 756.0 740.6 -15.4 SELECTIVE INS. GROUP INC. Q4 INSURANCE USD 0.44 0.45 0.01 397.1 405.1 8.1 SHERWIN WILLIAMS CO Q4 BUILDING & RELATED USD 1.35 1.27 -0.08 2429.8 2457.1 27.3 SILICON IMAGE INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.03 0.05 0.02 61.0 61.4 0.4 STATE BANK FINANCIAL CORP Q4 BANKING USD 0.10 0.28 0.18 42.0 64.4 22.4 STERLING FINANCIAL CORP Q4 SAVINGS AND LOANS USD 0.35 0.35 0.00 84.6 84.4 -0.3 SUNCOKE ENERGY INC Q4 NONFERROUS BASE METALS USD 0.23 0.16 -0.07 404.3 399.6 -4.7 SUNCOKE ENERGY PARTNERS Q4 COAL USD 0.52 0.53 0.01 171.6 172.7 1.1 SURMODICS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.21 0.21 0.00 14.2 13.9 -0.3 SYMETRA FINANCIAL CORP Q4 INSURANCE USD 0.39 0.42 0.03 527.3 518.1 -9.2 TECO ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.20 0.21 0.01 685.7 688.4 2.7 TELECOMMUNICATION SYSTEM Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.02 0.04 86.2 78.6 -7.6 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.25 0.18 -0.07 10114.0 9650.0 -464.0 TELENAV INC Q2 TELEPHONE UTILITIES USD -0.06 -0.03 0.03 -- -- -- TEMBEC INC Q1 FOREST PRODUCTS CAD 0.08 0.14 0.06 -- -- -- TENNECO INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.83 0.96 0.13 1944.6 2031.0 86.4 TEXTURA CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.20 -0.19 0.01 11.8 12.0 0.2 TFS FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 66.2 67.8 1.6 THERMO FISHER SCIENTIFIC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 1.38 1.43 0.06 3306.6 3466.9 160.3 TIME WARNER CABLE INC Q4 COMMUNICATIONS USD 1.73 1.82 0.09 5556.9 5557.0 0.1 TIMKEN CO Q4 MACHINERY USD 0.73 0.78 0.05 1041.8 1063.3 21.5 TUESDAY MORNING CORP Q2 RETAILING - GOODS USD 0.46 0.45 -0.01 292.0 285.8 -6.2 ULTRATECH INCORPORATED Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.31 -0.51 -0.20 28.1 24.0 -4.0 UNDER ARMOUR INC Q4 CLOTHING USD 0.53 0.59 0.06 619.9 682.8 62.8 UNISYS CORPORATION Q4 OTHER COMPUTERS USD 1.82 2.37 0.55 944.2 995.9 51.7 UNITED BANKSHARES INC WV Q4 BANKING USD 0.44 0.39 -0.05 90.0 82.7 -7.3 UNITED PARCEL SERVICE-CL Q4 MULTI-IND TRANSN USD 1.25 1.25 0.00 15173.7 14976.0 -197.7 UNIVERSAL TECHNICAL INST Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.11 0.07 -0.04 94.5 97.0 2.5 UNWIRED PLANET INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.08 -0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 UTAH MEDICAL PROD Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.64 0.92 0.28 -- -- -- VALIDUS HOLDINGS LTD Q4 INSURANCE USD 1.56 0.94 -0.62 528.1 492.2 -35.9 VALLEY NATIONAL BANCORP Q4 BANKING USD 0.14 0.17 0.03 139.2 158.2 19.0 VIACOM INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.16 1.20 0.04 3300.3 3197.0 -103.3 VIRTUSA CORP Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.35 0.35 0.00 101.1 101.0 -0.1 VISA INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 2.16 2.20 0.04 3134.1 3155.0 20.9 WASHINGTON BANKING CO Q4 BANKING USD 0.27 0.19 -0.08 19.8 22.6 2.8 WESCO INTERNATIONAL INC Q4 ELECTRICAL USD 1.31 1.26 -0.05 1906.0 1880.1 -25.9 WEST CORP Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.72 0.75 0.03 670.0 687.6 17.6 WHIRLPOOL CORP Q4 HOME FURNISHINGS USD 3.03 2.97 -0.06 5019.2 5090.0 70.8 WI-LAN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.11 0.14 0.03 28.4 29.2 0.8 WI-LAN INC Q4 OTHER COMPUTERS USD 0.12 0.14 0.02 28.4 29.2 0.8 WYNN RESORTS Q4 LEISURE USD 1.74 2.27 0.54 1437.5 1519.9 82.4 XCEL ENERGY INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.29 0.30 0.01 2744.7 2730.8 -13.9 ZIMMER HOLDINGS INCORPOR Q4 DRUGS USD 1.62 1.66 0.04 1223.6 1240.7 17.1 ZYNGA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.03 0.01 141.1 146.7 5.6