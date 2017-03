Feb 4 The following U.S. and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AECOM TECHNOLOGY CORP Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.36 0.58 0.22 1998.6 1953.9 -44.8 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q4 INVESTMENTS USD 3.09 3.66 0.57 630.3 594.0 -36.3 AGCO CORP Q4 MACHINERY USD 1.34 1.40 0.06 2852.9 2859.7 6.8 ANIXTER INTERNATIONAL INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.46 1.61 0.15 1571.9 1598.5 26.6 ARCH COAL INC Q4 COAL USD -0.39 -0.45 -0.06 764.4 719.4 -45.1 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.85 0.95 0.10 24699.3 24143.0 -556.3 ARM HOLDINGS PLC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.26 0.27 0.01 296.2 306.2 10.0 ARM HOLDINGS PLC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 -- -- 350.0 306.2 -43.7 ARRAY BIOPHARMA INC Q2 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.16 -0.13 0.03 13.5 14.1 0.6 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.82 0.88 0.06 1328.2 1373.9 45.7 ATMI INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.31 -- -- 100.2 94.8 -5.3 BECTON DICKINSON & CO Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 1.30 1.37 0.07 1981.5 2015.0 33.5 BELL ALIANT INC Q4 INVESTMENTS CAD 0.35 0.38 0.03 691.1 -- -- BENCHMARK ELECTRS INC Q4 ELECTRONICS USD 0.36 0.43 0.07 701.1 756.8 55.8 BG GROUP PLC Q4 GAS USD 0.34 0.33 -0.01 -- -- -- BOSTON SCIENTIFIC CORP Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.13 0.21 0.09 1829.5 1838.0 8.5 CENTENE CORP Q4 INSURANCE USD 0.83 -- -- 2821.9 2931.7 109.8 CLOROX COMPANY Q2 HOME PRODUCTS USD 0.91 0.88 -0.03 1312.2 1330.0 17.8 CME GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.68 0.64 -0.04 691.3 687.0 -4.3 DARA BIOSCIENCES INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.09 -0.08 0.01 0.4 0.2 -0.2 DAWSON GEOPHYSICAL COMPA Q1 OIL USD 0.10 -0.36 -0.46 66.7 68.2 1.5 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Q4 AUTO PART MFG USD 1.05 1.12 0.08 4084.6 4182.0 97.4 DICE HOLDINGS INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.12 0.17 0.05 53.8 58.4 4.6 EATON CORPORATION PLC Q4 AUTO PART MFG USD 1.06 1.08 0.02 5554.1 5527.0 -27.1 EMERSON ELECTRIC CO Q1 ELECTRICAL USD 0.67 0.67 0.00 5551.5 5606.0 54.5 ENTEGRIS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.13 0.18 0.05 170.6 186.3 15.7 FIDELITY NATIONAL INFORM Q4 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.78 0.76 -0.02 1574.7 1578.5 3.8 GANNETT INC DEL Q4 COMMUNICATIONS USD 0.65 0.66 0.01 1372.1 1368.0 -4.0 HCA HOLDINGS INC Q4 HOSPITALS USD 0.86 0.92 0.06 8822.3 8836.0 13.7 HEADWATERS Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.02 -0.01 0.01 159.8 165.6 5.8 IDEXX LABS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.81 0.82 0.01 347.1 354.1 7.0 INTERNATIONAL PAPER CO Q4 FOREST PRODUCTS USD 0.87 0.83 -0.04 7381.0 7249.0 -132.0 ITAU UNIBANCO HOLDING SA Q4 BANKING USD 0.36 0.41 0.05 9214.9 8225.2 -989.7 K12 INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.33 0.36 0.03 223.3 223.9 0.6 LACLEDE GROUP INC Q1 GAS UTILITIES USD 1.15 1.11 -0.04 388.0 468.6 80.6 LIBERTY PROPERTY TRUST Q4 INVESTMENTS USD 0.23 0.48 0.26 202.8 192.4 -10.4 LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.10 0.05 121.7 127.5 5.8 MCGRAW HILL FINANCIAL INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.78 0.81 0.03 1238.4 1250.0 11.6 META FINANCIAL GROUP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.67 0.65 -0.02 23.5 24.1 0.6 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD Q3 RETAILING - GOODS USD 0.86 1.11 0.25 859.9 964.8 104.9 MULTI COLOR CORPORATION Q3 COMMUNICATIONS USD 0.56 0.37 -0.19 169.2 169.4 0.2 PAIN THERAPEUTICS INC Q4 DRUGS USD -0.01 0.72 0.73 2.0 35.2 33.2 RG BARRY CORP Q2 CLOTHING USD 0.47 0.53 0.06 -- -- -- RYDER SYS INC Q4 TRUCKING USD 1.29 1.35 0.06 1640.5 1617.7 -22.8 SIRIUS XM HOLDINGS INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.01 -0.01 981.9 1000.1 18.2 SPECTRA ENERGY CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.38 0.41 0.03 1475.4 1565.0 89.6 SPECTRA ENERGY PARTNERS Q4 GAS USD 0.54 -- -- 469.9 520.0 50.1 SYNALLOY CORP Q4 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.05 -0.34 -0.29 53.2 52.2 -1.0 TDC A/S Q4 TELEPHONE UTILITIES DKK 0.94 1.07 0.13 6264.8 6149.0 -115.8 TECHE HOLDING CO Q1 FINANCE & LOAN USD 0.98 1.15 0.17 12.0 11.9 -0.1 TECHNE CORP Q2 MEDICAL SUPPLIES USD 0.80 0.75 -0.05 84.8 84.0 -0.8 TRANSDIGM GROUP INC Q1 DEFENSE USD 1.56 1.66 0.10 503.3 529.3 26.1 UDR INC Q4 INVESTMENTS USD -0.02 0.14 0.16 192.2 190.3 -1.9 VISHAY INTERTECHNOLOGY I Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.19 0.21 0.02 596.1 616.2 20.1 WADDELL & REED FINANCIAL Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.83 0.92 0.09 370.5 375.0 4.5 WESTJET AIRLINES LTD Q4 AIRLINES CAD 0.52 0.52 0.00 931.1 926.4 -4.7 XYLEM INC Q4 MACHINERY USD 0.52 0.56 0.04 990.5 1033.0 42.5