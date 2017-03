Feb 19 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev ALLEGION PLC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.59 0.58 -0.01 568.5 550.6 -17.9 ALTRA INDUSTRIAL MOTION Q4 MACHINERY USD 0.38 0.38 0.00 176.4 180.5 4.1 ANI PHARMACEUTICALS INC Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.41 0.14 9.8 10.5 0.8 ARRIS GROUP INC Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.45 0.54 0.09 1161.8 1199.1 37.3 AVIS BUDGET GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.12 0.15 0.03 1836.9 1849.0 12.1 BJ'S RESTAURANTS INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.06 0.00 199.7 199.8 0.1 BLACKHAWK NETWORK HOLDING Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.84 0.81 -0.03 539.1 521.2 -18.0 BORALEX INC Q4 ALTERNATIVE ENERGY CAD 0.00 0.01 0.01 48.1 -- -- CALGON CARBON CORPORATION Q4 CHEMICALS USD 0.20 0.20 0.00 138.2 133.1 -5.1 CALUMET SPECIALTY PROD Q4 OIL USD 0.06 -0.06 -0.12 1255.7 1243.1 -12.6 CARLYLE GROUP LP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.91 1.64 0.73 862.8 1394.2 531.4 CF INDUSTRIES HOLDINGS Q4 CHEMICALS USD 4.49 5.04 0.55 1260.1 1326.3 66.2 CHINA DISTANCE EDUCATION Q1 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.03 -0.04 17.2 18.7 1.5 CHOICE PROPERTIES Q4 INVESTMENTS CAD -- -- -- 164.6 164.9 0.3 CIMAREX ENERGY CO Q4 OIL USD 1.41 1.35 -0.06 526.4 516.6 -9.8 CINEMARK HOLDINGS INC Q4 LEISURE USD 0.38 0.29 -0.09 657.5 651.9 -5.6 COBRA ELECTRONICS Q4 ELECTRICAL USD 0.26 0.29 0.03 -- -- -- COSTAR GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.74 0.78 0.04 113.9 115.6 1.7 CURTISS WRIGHT CORP Q4 MACHINERY USD 0.95 0.97 0.02 705.5 699.7 -5.8 DEALERTRACK TECHNOLOGIES Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.27 0.27 0.01 123.2 126.1 2.9 DENNY'S CORPORATION Q4 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.08 0.00 116.1 114.3 -1.9 DEVON ENERGY CORP Q4 OIL USD 1.08 1.10 0.02 2689.2 2624.0 -65.2 DIXIE GROUP INC Q4 CLOTHING USD 0.11 -- -- 87.6 95.8 8.2 DORMAN PRODUCTS INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.54 0.56 0.03 162.8 169.8 7.0 DYNEX CAPITAL INC Q4 INVESTMENTS USD 0.28 0.27 -0.01 21.8 20.2 -1.6 EATON VANCE CORPORATION Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.59 0.58 -0.01 365.6 360.3 -5.4 ENCORE WIRE CORP Q4 ELECTRICAL USD 0.56 0.54 -0.02 281.6 293.5 11.9 ENERGY TRANSFER PARTNERS Q4 OIL USD 0.59 0.55 -0.04 11117.0 12032.0 915.0 EQUINIX INC Q4 COMMUNICATIONS USD 0.78 0.88 0.10 562.7 564.7 1.9 EQUITY ONE INC. Q4 INVESTMENTS USD 0.13 0.08 -0.05 85.0 86.6 1.6 EXACTECH INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.31 0.33 0.02 63.2 61.6 -1.6 FINNING INTERNATIONAL INC Q4 MACHINERY CAD 0.54 0.54 0.00 1767.0 1795.8 28.8 FRANKLIN ELEC INC Q4 ELECTRICAL USD 0.30 -- -- 218.7 229.7 11.0 GARMIN LTD Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.62 0.76 0.14 712.8 759.7 46.9 GOODRICH PETROLEUM CORP Q4 OIL USD -0.48 -- -- 62.7 50.6 -12.2 HEALTH CARE REIT Q4 INVESTMENTS USD 0.16 0.04 -0.12 791.1 788.6 -2.6 HEALTHSOUTH CORPORATION Q4 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.44 -- -- 578.0 568.5 -9.5 HECLA MINING CO Q4 PRECIOUS METALS USD 0.00 0.00 0.00 121.3 114.2 -7.1 HELIX ENERGY SOLUTIONS Q4 OIL USD 0.33 0.35 0.02 220.5 226.8 6.3 HOMEAWAY INC Q4 LEISURE USD 0.14 0.08 -0.06 87.5 90.3 2.7 HOST HOTELS & RESORTS INC Q4 INVESTMENTS USD 0.12 0.16 0.04 1302.9 1331.0 28.1 HYSTER-YALE MATERIALS Q4 MACHINERY USD 1.37 1.53 0.16 692.8 717.9 25.1 ICAD INC Q4 OFFICE PRODUCTS USD -0.17 -0.41 -0.24 8.3 9.1 0.9 INNODATA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.02 0.03 0.05 15.0 15.4 0.4 INTERFACE INC Q4 HOME FURNISHINGS USD 0.22 0.20 -0.02 255.5 251.7 -3.8 JACK IN THE BOX INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.66 0.74 0.08 435.4 450.1 14.6 KNOT OFFSHORE PARTNERS LP Q4 OIL USD 0.36 0.42 0.06 21.9 22.2 0.3 LASALLE HOTEL PROPERTIES Q4 INVESTMENTS USD 0.13 0.14 0.01 249.4 252.0 2.6 LEGACY RESERVES LP Q4 OIL USD 0.32 -0.81 -1.13 126.0 122.0 -4.0 LIFELOCK INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.21 0.22 0.01 100.3 102.3 2.0 LITHIA MOTORS Q4 RETAILING - GOODS USD 0.91 0.98 0.07 1009.0 1024.9 15.8 MAIDEN HOLDINGS LTD Q4 INSURANCE USD 0.28 0.30 0.02 510.8 491.0 -19.7 MANTECH INTERNATIONAL CO Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.41 0.54 0.13 521.8 491.5 -30.3 MARCHEX INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.04 0.00 36.7 38.1 1.4 MARRIOTT INTERNATIONAL Q4 LEISURE USD 0.49 0.49 0.00 3306.8 3219.0 -87.8 MEDICINES COMPANY Q4 BIOTECHNOLOGY USD 0.11 0.02 -0.09 182.6 185.0 2.4 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q4 LEISURE USD -0.01 -0.08 -0.07 2461.9 2706.0 244.1 MILLENNIAL MEDIA INC Q4 COMMUNICATIONS USD -0.05 -0.04 0.01 95.6 96.7 1.0 MURPHY USA INC Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.67 0.63 -0.04 4894.0 4195.0 -699.0 NAVIOS MARITIME HOLDINGS Q4 SHIPBUILDING USD -0.09 -0.18 -0.09 124.6 130.6 6.0 NEOGENOMICS INC Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.02 0.02 0.01 17.8 18.3 0.5 NORANDA ALUMINUM HOLDING Q4 NONFERROUS BASE METALS USD -0.19 -0.24 -0.05 296.1 313.2 17.1 NORTHWESTERN CORP Q4 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.79 0.68 -0.11 298.7 319.1 20.4 OI SA Q4 TELEPHONE UTILITIES USD 0.03 0.33 0.30 3161.4 3166.3 4.9 OIL STATES INTERNATIONAL Q4 OIL USD 1.49 1.47 -0.02 695.8 675.2 -20.6 OMNICARE INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.90 0.87 -0.03 1586.6 1536.2 -50.5 ON ASSIGNMENT INC Q4 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.33 0.35 0.03 422.0 423.6 1.6 PENN VIRGINIA CORP Q4 OIL USD -0.04 -0.10 -0.06 128.6 117.0 -11.6 PGT INC Q4 HOME BUILDING USD 0.11 0.12 0.01 59.1 62.0 2.9 QUESTAR CORPORATION Q4 GAS UTILITIES USD 0.37 0.39 0.02 403.4 397.9 -5.5 REGENCY ENERGY PARTNERS Q4 GAS USD 0.09 -0.03 -0.12 599.0 677.0 78.0 RUBICON TECHNOLOGY INC Q4 ELECTRONICS USD -0.23 -0.67 -0.44 11.2 11.5 0.3 SAFEWAY INC Q4 RETAILING - FOODS USD 0.48 0.53 0.05 11478.4 11306.1 -172.3 SHERRITT INTERNATIONAL Q4 MULTI-IND BASIC CAD 0.00 -0.13 -0.13 303.5 108.6 -194.9 SIX FLAGS ENTERTAINMENT Q4 LEISURE USD -0.21 0.13 0.34 149.1 154.2 5.1 SONIC AUTOMOTIVE INC Q4 RETAILING - GOODS USD 0.59 0.64 0.05 2372.6 2315.4 -57.2 SPIRIT AIRLINES INC Q4 AIRLINES USD 0.50 0.56 0.06 421.4 420.0 -1.5 STEINER LEISURE LTD Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.86 0.88 0.02 218.1 221.0 2.9 SUNEDISON INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.22 -0.48 -0.70 1065.4 -- -- SUNOCO LOGISTICS PARTNER Q4 OIL USD 0.67 0.63 -0.04 3858.8 4288.0 429.2 SYNOPSYS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.52 0.59 0.07 480.9 479.0 -1.9 TERNIUM SA Q4 STEEL USD 0.63 0.64 0.01 2110.8 2116.0 5.2 TESARO INC Q4 DRUGS USD -0.78 -0.72 0.06 0.0 0.0 0.0 TESLA MOTORS INC Q4 AUTOMOTIVE MFG USD 0.21 0.33 0.12 677.4 761.3 84.0 THE GEO GROUP INC Q4 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.39 -- -- 380.6 383.5 2.9 TOWN SPORTS INTL Q4 LEISURE USD 0.03 0.00 -0.03 113.7 113.9 0.2 TRINITY INDUSTRIES INC Q4 MACHINERY USD 1.41 1.43 0.02 1222.2 1256.0 33.8 TURKCELL ILETISIM HIZMET Q4 TELEPHONE UTILITIES USD -- -- -- 1414.6 1417.6 3.0 UNITED INSURANCE HOLDING Q4 INSURANCE USD 0.29 0.45 0.17 56.0 60.3 4.3 UNITED ONLINE INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.47 0.32 -0.15 59.2 62.6 3.5 VECTREN CORP Q4 GAS UTILITIES USD 0.58 0.60 0.02 638.6 680.0 41.4 VEECO INSTRUMENTS INC Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.33 -0.42 -0.09 69.8 73.2 3.4 WABTEC CORPORATION Q4 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.79 0.79 0.00 693.6 681.5 -12.2 WILLIAMS COS INC Q4 GAS UTILITIES USD 0.22 0.22 0.01 1635.7 -- -- ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD 0.77 0.82 0.05 268.0 284.5 16.5 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)