April 29 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev 1-800-FLOWERS.COM INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.02 -0.02 0.00 183.7 179.6 -4.2 1ST CONSTITUTION BANCORP Q1 BANKING USD 0.25 0.22 -0.03 7.1 8.5 1.5 ACADIA HEALTHCARE COMPAN Q1 HOSPITALS USD 0.28 -- -- 194.8 201.4 6.6 ACE LIMITED Q1 INSURANCE USD 2.15 2.27 0.13 3499.1 3691.0 191.9 ACTIVE POWER INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.13 -0.19 -0.06 13.7 10.9 -2.8 AFFILIATED MANAGERS GROUP Q1 INVESTMENTS USD 2.38 2.48 0.10 607.8 593.1 -14.7 AFLAC INCORPORATED Q1 INSURANCE USD 1.58 1.69 0.11 5815.2 5640.0 -175.2 AGCO CORP Q1 MACHINERY USD 0.76 1.03 0.27 2216.4 2333.4 117.0 AGL RESOURCES INC Q1 GAS UTILITIES USD 2.09 -- -- 1888.0 2563.0 675.0 ALERE INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.55 0.55 0.00 737.8 716.6 -21.2 ALTISOURCE RESIDENTIAL C Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.75 0.77 0.02 55.0 74.5 19.5 AM CASTLE & CO Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD -0.19 -0.67 -0.48 252.8 -- -- AMREIT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.06 -- -- 11.5 12.7 1.3 ANIXTER INTERNATIONAL INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.40 1.44 0.04 1541.0 1523.8 -17.2 ANWORTH MORTGAGE ASSET C Q1 INVESTMENTS USD 0.08 -- -- 15.9 16.7 0.8 ARCHER DANIELS MIDLAND CO Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.74 0.64 -0.10 22035.7 20696.0 -1339.7 ARRAY BIOPHARMA INC Q3 UNDESIGNATED CONR NON DU USD -0.21 -0.20 0.01 9.4 7.8 -1.6 ARTISAN PARTNERS ASSET M Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.75 -- -- 202.3 201.8 -0.5 ASPEN TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.28 0.09 92.8 103.6 10.8 ASSOCIATED ESTATES REALT Q1 INVESTMENTS USD 0.08 0.73 0.65 49.2 49.7 0.5 ATLANTIC COAST FINANCIAL Q1 BANKING USD -0.02 0.01 0.03 5.6 5.6 0.0 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Q1 INSURANCE USD 1.34 -- -- 1646.1 1042.4 -603.7 BAR HARBOR BANKSHARES Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.79 0.95 0.16 12.2 12.7 0.5 BARRETT BUSINESS SERVICE Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD -0.49 -0.50 -0.02 746.0 727.4 -18.6 BIG 5 SPORTING GOODS CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.09 0.09 0.00 230.2 231.3 1.0 BLACKSTONE MORTGAGE TRUS Q1 INVESTMENTS USD 0.42 0.34 -0.08 22.3 21.6 -0.7 BLUE CAPITAL REINSURANCE Q1 BANKING USD 0.53 0.70 0.17 8.8 10.3 1.5 BOSTON SCIENTIFIC CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.18 0.20 0.02 1795.3 1774.0 -21.3 BP PLC Q1 OIL USD 1.01 1.05 0.04 -- -- -- BRAVO BRIO RESTAURANT GR Q1 RETAILING - FOODS USD 0.14 0.14 0.00 101.0 102.6 1.6 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Q1 DRUGS USD 0.43 0.46 0.03 3889.4 3811.0 -78.4 C.I.T. GROUP INC-A Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.88 0.55 -0.33 445.3 598.5 153.2 CAI INTERNATIONAL INC Q1 CONTAINERS USD 0.66 -- -- 54.8 54.3 -0.6 CALIX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.10 -- -- 80.6 85.8 5.2 CAMECO CORP Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD 0.10 0.09 -0.01 472.8 419.0 -53.8 CAPELLA EDUCATION CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.73 0.70 -0.03 104.6 105.6 1.0 CARBONITE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 0.02 0.07 28.6 32.5 3.9 CASCADE MICROTECH INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.10 0.01 32.5 33.8 1.3 CELADON GROUP INC Q3 TRUCKING USD 0.15 0.15 0.00 197.2 193.2 -3.9 CELL THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.17 -0.20 -0.03 0.8 1.4 0.6 CEMPRA INC Q1 DRUGS USD -0.48 -0.51 -0.03 2.1 3.1 1.0 CH ROBINSON WORLDWIDE INC Q1 MULTI-IND TRANSN USD 0.61 0.63 0.02 3184.0 3142.6 -41.4 CHART INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 0.66 0.41 -0.25 300.4 266.2 -34.2 CHECK POINT SOFTWARE TEC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.84 0.84 0.01 341.9 342.2 0.3 CHEMED CORPORATION Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 1.32 1.32 0.00 356.8 -- -- CIBER INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.05 0.05 0.00 219.7 218.0 -1.7 CITY HOLDING COMPANY Q1 BANKING USD 0.78 0.86 0.08 45.3 44.5 -0.8 CLOUD PEAK ENERGY INC Q1 COAL USD -0.01 -0.11 -0.10 337.6 319.1 -18.5 COACH INC Q3 CLOTHING USD 0.61 0.68 0.07 1128.1 1099.6 -28.5 COLUMBIA LABORATORIES INC Q1 DRUGS USD 0.07 0.00 -0.07 7.7 7.2 -0.4 COLUMBIA SPORTSWEAR COMP Q1 CLOTHING USD 0.33 0.63 0.30 397.6 424.1 26.5 COMSCORE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.02 0.04 76.4 76.9 0.5 CONCUR TECHNOLOGIES INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.10 0.01 165.8 167.0 1.2 CONSOL ENERGY INCORPORAT Q1 COAL USD 0.19 0.53 0.34 889.9 969.2 79.2 CORPORATE EXECUTIVE BOAR Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.68 -- -- 210.6 209.4 -1.2 COVENANT TRANSPORTATION Q1 TRUCKING USD -0.10 -0.09 0.01 156.1 161.0 4.9 CRAY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.48 -- -- 50.9 55.1 4.2 CREDIT ACCEPTANCE CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 2.79 2.72 -0.07 175.2 176.9 1.7 CRYOLIFE INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.07 0.04 -0.03 37.3 35.7 -1.5 CUMMINS INCORPORATED Q1 MACHINERY USD 1.67 -- -- 4181.1 4406.0 224.9 CUMULUS MEDIA INC - CL A Q1 COMMUNICATIONS USD -0.03 -0.05 -0.02 283.5 292.0 8.5 DEL FRISCO'S RESTAURANT Q1 LEISURE USD 0.20 0.20 0.00 67.2 66.6 -0.6 DHT HOLDINGS INC Q1 MARITIME USD -0.02 -0.01 0.01 18.0 24.5 6.5 DIEBOLD INCORPORATED Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.24 0.24 0.00 655.1 688.3 33.2 DORMAN PRODUCTS INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.62 -- -- 176.2 183.5 7.3 DREAMWORKS ANIMATION SKG Q1 LEISURE USD -0.14 0.17 0.31 137.2 147.2 10.0 DUN & BRADSTREET CORP Q1 COMMUNICATIONS USD 1.30 1.55 0.25 384.4 381.9 -2.5 DYNAMIC MATERIALS CORP Q1 METAL FABRICATORS & DIST USD 0.09 0.12 0.03 48.6 48.0 -0.6 EATON CORPORATION PLC Q1 AUTO PART MFG USD 1.00 1.01 0.01 5492.2 5492.0 -0.2 EBAY INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.67 0.70 0.03 4225.6 4262.0 36.4 EDISON INTERNATIONAL Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.82 0.90 0.09 2785.3 2926.0 140.7 EMCOR GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.52 0.64 0.12 1620.4 1599.4 -21.0 EPIQ SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.19 0.19 0.00 119.8 123.3 3.5 EPR PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD 0.69 0.64 -0.05 67.7 66.4 -1.3 EXCO RESOURCES INC Q1 OIL USD 0.03 0.05 0.02 192.4 198.5 6.1 EXPRESS SCRIPTS HOLDING Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.99 0.99 0.00 23806.7 23685.0 -121.7 EZCORP INC Q2 FINANCE & LOAN USD 0.35 0.25 -0.10 264.4 259.7 -4.7 FARO TECHNOLOGIES INC. Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.28 0.29 0.01 74.2 73.4 -0.9 FIRST CAPITAL BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.06 0.06 0.00 -- -- -- FIRST COMMUNITY BANCSHAR Q1 BANKING USD 0.29 0.29 0.00 29.3 29.3 -0.1 FIRST FINANCIAL CORP Q1 FINANCE & LOAN USD 0.57 0.59 0.02 36.7 37.3 0.6 FIRST NATIONAL FINANCIAL Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.53 0.35 -0.18 91.9 -- -- FIRST SECURITY GROUP INC Q1 BANKING USD -0.02 0.00 0.02 8.8 -- -- FIRSTSERVICE CORP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.04 0.09 0.05 534.4 548.4 14.0 FISERV INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.74 0.82 0.08 1211.9 1234.0 22.1 FOREST LABORATORIES INC Q4 DRUGS USD 0.44 0.87 0.44 956.2 1092.3 136.1 FRANKLIN ELEC INC Q1 ELECTRICAL USD 0.36 -- -- 237.2 231.4 -5.8 FRANKLIN STREET PROPERTI Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 61.8 63.3 1.5 FRESH DEL MONTE PRODUCE Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.66 1.00 0.35 946.5 982.3 35.8 G&K SERVICES INC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.72 -- -- 224.6 225.0 0.4 GENWORTH FINANCIAL INC Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.35 0.39 0.04 2378.3 2322.0 -56.3 GENWORTH MI CANADA INC Q1 INSURANCE CAD 0.89 0.96 0.07 139.6 141.0 1.4 GLATFELTER Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.35 0.32 -0.03 468.0 455.7 -12.3 GLOBUS MEDICAL INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.22 -- -- 113.6 114.2 0.6 GOODYEAR TIRE & RUBR CO Q1 RUBBER USD 0.60 0.56 -0.04 4805.4 4469.0 -336.4 GREEN PLAINS RENEWABLE E Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.77 1.04 0.27 775.8 733.9 -41.9 GRUPO TELEVISA SAB Q1 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.11 -0.03 1279.7 1279.5 -0.2 HANOVER INSURANCE GROUP Q1 INSURANCE USD 0.96 1.05 0.09 1131.9 1172.3 40.4 HARRIS CORPORATION DEL Q3 OFFICE/COMM EQUIP USD 1.19 1.27 0.08 1233.9 1267.5 33.6 HCA HOLDINGS INC Q1 HOSPITALS USD 0.85 0.84 -0.01 8910.6 8832.0 -78.6 HEADWATERS Q2 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.13 -0.13 0.00 150.5 156.5 6.0 HEIDRICK & STRUGGLES INT Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.06 -0.04 -0.10 113.4 115.5 2.1 HERITAGE FINANCIAL CORPO Q1 BANKING USD 0.20 -- -- 19.8 18.6 -1.2 HFF INC Q1 INVESTMENTS USD 0.10 0.10 0.00 58.7 76.0 17.3 HIGHWOODS PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD 0.17 -- -- 145.4 148.5 3.1 HOMESTREET INC Q1 FINANCE & LOAN USD 0.07 -- -- 60.9 57.4 -3.5 HUDSON CITY BANCORP INC Q1 SAVINGS AND LOANS USD 0.07 0.09 0.02 135.9 132.3 -3.6 HUNTSMAN CORP Q1 CHEMICALS USD 0.40 0.43 0.03 2815.1 2755.0 -60.1 HURON CONSULTING GROUP I Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.60 1.10 0.50 184.6 210.7 26.1 IGI LABORATORIES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.01 0.00 -0.01 6.0 6.4 0.4 IKANOS COMMUNICATIONS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.09 -0.09 0.00 15.0 14.5 -0.5 INNODATA INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 0.01 0.02 14.5 14.1 -0.4 INPHI CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.09 0.00 30.9 31.2 0.3 IPG PHOTONICS CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.77 0.77 0.00 168.1 170.6 2.5 IRONWOOD PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.44 -0.38 0.06 8.5 14.6 6.1 ISTAR FINANCIAL INC Q1 INVESTMENTS USD -0.45 -- -- 100.6 108.7 8.1 ITAU UNIBANCO HOLDING SA Q1 BANKING USD 0.38 0.39 0.01 -- -- -- JOURNAL COMMUNICATIONS I Q1 COMMUNICATIONS USD 0.08 0.12 0.04 94.9 96.6 1.7 K12 INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.38 0.40 0.02 232.4 235.2 2.8 KADANT Q1 MACHINERY USD 0.40 0.47 0.07 96.3 93.4 -3.0 KEY TRONIC CORPORATION Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.16 0.13 -0.03 -- -- -- KFORCE INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES USD 0.17 0.19 0.03 300.8 305.3 4.6 KRATON PERFORMANCE POLYM Q1 CHEMICALS USD 0.38 0.46 0.08 327.0 311.7 -15.4 KULICKE & SOFFA INDS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.11 0.12 0.01 115.0 114.2 -0.8 LACLEDE GROUP INC Q2 GAS UTILITIES USD 1.26 1.58 0.32 517.1 694.5 177.4 LEMAITRE VASCULAR INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.02 -- -- 17.0 16.8 -0.3 LITTELFUSE INC Q1 ELECTRICAL USD 1.15 1.16 0.01 207.1 206.9 -0.2 LKQ CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.34 -- -- 1584.3 1625.8 41.5 LOGMEIN INC Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.21 0.12 -0.09 47.1 -- -- LUNDIN MINING CORP Q1 COAL USD 0.05 0.02 -0.03 181.7 -- -- LYONDELLBASELL INDUSTRIE Q1 MULTI-IND BASIC USD 1.73 -- -- 11171.6 11135.0 -36.6 MADALENA ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.00 -0.06 -0.06 5.7 5.6 -0.1 MAGELLAN HEALTH SERVICES Q1 HOSPITALS USD 0.75 0.92 0.17 1000.0 966.5 -33.5 MANITOK ENERGY INC Q4 OIL CAD 0.06 -0.02 -0.08 23.5 26.3 2.8 MARRIOTT INTERNATIONAL I Q1 LEISURE USD 0.51 0.54 0.03 3301.7 3293.0 -8.7 MARRIOTT VACATIONS WORLD Q1 LEISURE USD 0.57 -- -- 408.8 402.0 -6.8 MARTIN MARIETTA MATERIALS Q1 BUILDING & RELATED USD -0.34 -0.35 -0.01 409.5 428.7 19.2 MCGRAW HILL FINANCIAL INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.88 0.89 0.02 1236.3 1236.0 -0.3 MERCK & CO INC Q1 DRUGS USD 0.79 0.88 0.09 10441.1 10264.0 -177.1 MERCURY SYSTEMS INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.12 -0.02 0.10 54.8 55.5 0.7 MGM RESORTS INTERNATIONAL Q1 LEISURE USD 0.09 0.22 0.13 2576.5 2630.4 53.9 MONEYGRAM INTERNATIONAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.33 -- -- 372.0 374.9 2.9 MUELLER WATER PRODUCTS I Q2 WATER UTILITIES USD 0.07 0.07 0.00 294.9 288.1 -6.8 NANOMETRICS INC Q1 ELECTRICAL USD 0.08 -- -- 51.1 51.6 0.4 NATIONAL INSTRUMENTS COR Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.16 -- -- 291.1 284.7 -6.5 NAVIGANT CONSULTING CO Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.21 -- -- 196.2 197.7 1.5 NAVIOS MARITIME PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.16 0.24 0.08 60.4 57.5 -2.9 NCR CORPORATION Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.49 0.50 0.02 1511.9 1518.0 6.1 NEWFIELD EXPLORATION COM Q1 OIL USD 0.41 0.44 0.04 517.8 553.0 35.2 NOKIA OYJ Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.04 0.07 0.04 4008.4 6293.1 2284.7 NOODLES & CO Q1 RETAILING - FOODS USD 0.06 0.05 -0.01 92.2 89.5 -2.6 NORWEGIAN CRUISE LINE HO Q1 LEISURE USD 0.22 -- -- 683.3 664.0 -19.3 NXT ENERGY SOLUTIONS INC Q4 OIL CAD -0.02 -0.04 -0.02 5.0 0.0 -5.0 NXT ENERGY SOLUTIONS INC Q4 OIL USD -0.02 -0.04 -0.02 4.5 0.0 -4.5 OMEGA HEALTHCARE INVESTO Q1 INVESTMENTS USD 0.41 0.45 0.04 104.7 -- -- OSHKOSH CORP Q2 TRUCK MFG USD 0.83 0.80 -0.03 1684.7 1677.9 -6.8 OUTOTEC OYJ Q1 MACHINERY EUR 0.08 0.05 -0.03 401.8 343.9 -57.9 OWENS ILLINOIS INC Q1 CONTAINERS USD 0.61 -- -- 1612.2 1639.0 26.8 PACCAR INC Q1 TRUCK MFG USD 0.76 0.77 0.01 3989.5 4086.2 96.7 PANERA BREAD CO Q1 RETAILING - FOODS USD 1.52 1.55 0.03 597.4 605.3 7.9 PAREXEL INTERNATIONAL CO Q3 HOME HEALTH CARE USD 0.54 0.56 0.02 493.3 492.4 -1.0 PARKER HANNIFIN CORP Q3 MACHINERY USD 1.62 1.60 -0.02 3397.1 3358.4 -38.7 PERICOM SEMICONDUCTOR CO Q3 ELECTRONICS USD 0.06 0.08 0.02 31.5 30.7 -0.8 PIONEER ENERGY SERVICES Q1 OIL USD -0.04 0.04 0.08 236.3 -- -- PLANTRONICS INCORPORATED Q4 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.65 0.74 0.09 204.7 209.1 4.4 PORTLAND GENERAL ELECTRI Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.75 0.73 -0.02 633.9 493.0 -140.9 POWER INTEGRATIONS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.59 0.56 -0.03 89.5 83.1 -6.4 PROVIDENT FINANCIAL HLDGS Q3 SAVINGS AND LOANS USD 0.18 0.14 -0.04 14.4 14.2 -0.2 PSYCHEMEDICS CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.12 0.14 0.02 -- -- -- QTS REALTY TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.14 0.14 0.00 48.5 48.9 0.4 QUAKER CHEM CORPORATION Q1 CHEMICALS USD 0.94 -- -- 183.0 181.7 -1.3 QUESTAR CORPORATION Q1 GAS UTILITIES USD 0.47 0.48 0.01 489.6 456.9 -32.7 RAYONIER INC. Q1 FOREST PRODUCTS USD 0.46 0.36 -0.10 400.5 386.7 -13.8 REGIONAL MANAGEMENT CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.65 0.36 -0.29 48.6 49.6 1.0 RENAISSANCERE HOLDINGS L Q1 INSURANCE USD 2.92 3.20 0.28 344.1 -- -- REX ENERGY CORP Q1 OIL USD 0.14 0.22 0.08 75.8 96.6 20.9 RF MICRO DEVICES INC. Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.09 0.12 0.03 255.5 256.0 0.5 RIVERBED TECHNOLOGY INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.23 -- -- 265.8 265.4 -0.4 ROCKWELL AUTOMATION INC Q2 MACHINERY USD 1.44 1.35 -0.09 1607.5 1600.5 -7.0 ROGERS CORPORATION Q1 ELECTRICAL USD 0.73 0.79 0.06 137.4 146.6 9.3 RPX CORP Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.22 0.23 0.01 62.2 61.9 -0.3 S & T BANCORP INC Q1 BANKING USD 0.39 0.47 0.08 47.9 47.0 -0.9 SEAGATE TECHNOLOGY Q3 OTHER COMPUTERS USD 1.25 1.34 0.09 3418.5 3406.0 -12.5 SENSATA TECHNOLOGIES HOL Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.56 -- -- 540.7 551.6 10.9 SGL CARBON SE Q1 CHEMICALS EUR -- -- -- 338.7 336.3 -2.4 SILICON IMAGE INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.04 0.05 0.01 60.1 61.6 1.4 SILICON LABORATORIES INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.42 0.42 0.00 144.0 145.7 1.7 SOLARWINDS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.36 0.41 0.05 93.7 95.9 2.2 SPIRIT AIRLINES INC Q1 AIRLINES USD 0.51 0.52 0.01 437.9 438.0 0.1 SPRINT CORP Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -0.09 -- -- 8791.8 8875.0 83.2 STEPAN COMPANY Q1 CHEMICALS USD 0.83 0.56 -0.27 483.9 477.4 -6.5 STOCK BUILDING SUPPLY HO Q1 BUILDING MATERIALS USD -0.08 -0.09 -0.01 277.0 280.0 3.0 SYSTEMAX INC. Q1 RETAILING - GOODS USD 0.06 0.03 -0.03 -- -- -- TANGER FACTORY OUTLET CE Q1 INVESTMENTS USD 0.16 0.17 0.01 99.0 100.6 1.6 TEAM HEALTH HOLDINGS INC Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.50 0.54 0.04 646.8 641.7 -5.2 TECO ENERGY INC Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.23 -- -- 680.8 684.1 3.3 THE GEO GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.34 0.39 0.06 389.9 393.1 3.2 THREE-D SYSTEMS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.15 0.15 0.00 145.5 147.8 2.3 TILE SHOP HOLDINGS INC Q1 HOME BUILDING USD 0.11 0.09 -0.02 67.4 64.4 -3.0 TOWN SPORTS INTERNATIONA Q1 LEISURE USD 0.01 -0.06 -0.07 117.0 -- -- TRANSALTA CORP Q1 ELECTRICAL UTILITIES CAD 0.12 0.17 0.06 600.8 775.0 174.2 TRICO BANCSHARES Q1 BANKING USD 0.38 0.45 0.07 35.2 34.4 -0.8 TRIMAS CORP Q1 AUTO PART MFG USD 0.37 0.43 0.06 356.4 367.7 11.3 TRINITY BIOTECH PLC Q1 HOME HEALTH CARE USD 0.19 0.18 -0.01 25.5 25.0 -0.5 TRINITY INDUSTRIES INC Q1 MACHINERY USD 2.54 2.85 0.31 1327.7 1460.5 132.8 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS Q1 AUTOMOTIVE MFG USD 1.65 1.81 0.16 4305.0 4442.0 137.0 TWIN DISC INC Q3 MACHINERY USD 0.10 -0.03 -0.13 64.7 60.7 -3.9 TWITTER INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.00 0.03 241.5 250.5 9.0 UDR INC Q1 INVESTMENTS USD 0.01 0.07 0.07 191.4 194.4 2.9 ULTIMATE SOFTWARE GROUP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.40 0.47 0.07 118.7 121.1 2.3 UNITED BANKSHARES INC WV Q1 BANKING USD 0.43 -- -- 109.1 111.8 2.7 UNITED STATES STEEL CORP Q1 STEEL USD 0.32 0.34 0.02 4511.3 4448.0 -63.3 UNITED THERAPEUTICS CORP Q1 DRUGS USD 1.65 2.43 0.78 300.1 289.4 -10.7 USANA HEALTH SCIENCES INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 1.30 1.15 -0.15 185.9 182.4 -3.4 VALERO ENERGY CORPORATION Q1 OIL USD 1.38 1.54 0.16 32946.1 33663.0 716.9 VANGUARD NATURAL RESOURC Q1 OIL USD 0.36 0.31 -0.05 152.7 152.7 0.0 VERISK ANALYTICS INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.55 0.55 0.00 406.8 409.6 2.8 VISTAPRINT NV Q3 COMMUNICATIONS USD 0.59 0.28 -0.31 310.7 286.2 -24.5 WADDELL & REED FINANCIAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.85 0.88 0.03 388.9 390.4 1.6 WATERS CORPORATION Q1 MACHINERY USD 1.12 -- -- 447.5 430.5 -17.0 WATTS WATER TECHNOLOGIES Q1 MACHINERY USD 0.59 0.55 -0.04 375.0 365.2 -9.8 WOLFSON MICROELECTRONICS Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.04 -- -- 35.5 28.8 -6.7 WOLVERINE WORLD WIDE INC Q1 CLOTHING USD 0.30 0.38 0.08 625.4 627.6 2.2 WORLD ACCEP CORP DEL Q4 FINANCE & LOAN USD 3.49 3.52 0.03 173.8 161.9 -11.9 XYLEM INC Q1 MACHINERY USD 0.32 0.34 0.02 888.9 906.0 17.1 YAMANA GOLD INC Q1 PRECIOUS METALS USD 0.05 0.02 -0.03 453.6 353.9 -99.7 ZELTIQ AESTHETICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.15 -0.20 -0.05 27.5 31.0 3.4