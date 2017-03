May 5 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Monday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AAON INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.17 0.26 0.09 68.2 76.4 8.2 ACURA PHARMACEUTICALS INC Q1 DRUGS USD -0.05 -0.08 -0.03 0.4 0.0 -0.4 ADVANCED ENERGY Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.41 0.35 -0.06 142.6 140.9 -1.7 ALARIS ROYALTY CORP Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.34 -- -- 15.6 15.4 -0.2 ALEXANDRIA REAL ESTATE Q1 INVESTMENTS USD 0.46 0.46 0.00 172.5 176.2 3.7 ALEXZA PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.64 -- -- 1.9 2.2 0.3 AMERICAN INTERNATIONAL Q1 INSURANCE USD 1.07 1.21 0.15 9354.6 8230.0 -1124.6 AMICUS THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.24 -0.25 -0.01 0.1 0.5 0.4 ANADARKO PETROLEUM CO Q1 OIL USD 1.16 1.26 0.10 3874.3 5844.0 1969.7 ANI PHARMACEUTICALS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.32 0.33 0.01 11.4 10.9 -0.5 ARGO GROUP INTERNATIONAL Q1 INSURANCE USD 0.75 0.93 0.18 343.5 325.7 -17.8 AUXILIUM PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.17 -0.39 -0.22 89.2 88.5 -0.7 BALCHEM CORP Q1 CHEMICALS USD 0.37 0.29 -0.08 89.6 86.0 -3.6 BENEFITFOCUS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.55 -0.46 0.09 30.0 30.7 0.7 BLACK DIAMOND INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.04 -0.04 0.00 54.6 54.5 -0.1 BROADSOFT INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.07 -0.03 44.5 43.9 -0.6 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE Q1 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.38 0.10 -0.28 689.8 480.0 -209.8 CARDTRONICS INC Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.47 0.51 0.04 235.9 245.1 9.2 CAREFUSION CORP Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.62 0.60 -0.02 986.7 968.0 -18.7 CARMIKE CINEMAS INC Q1 LEISURE USD 0.01 -0.12 -0.13 152.2 158.9 6.7 CHANNELADVISOR CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.37 -0.36 0.01 19.0 19.3 0.4 CRAWFORD & CO Q1 INSURANCE USD 0.20 -- -- 289.4 289.4 0.0 DANAOS CORP Q1 MARITIME USD 0.08 0.06 -0.02 132.5 135.5 3.0 DECISIONPOINT SYSTEMS INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.13 -- -- 15.2 16.7 1.6 DOUGLAS DYNAMICS INC Q1 AUTO PART MFG USD -0.05 0.07 0.12 23.7 36.4 12.7 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.06 -0.05 0.01 3.7 3.5 -0.2 EXAR CORPORATION Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.01 0.01 0.02 28.0 28.0 -0.1 FAIRPOINT COMMUNICATIONS Q1 TELEPHONE UTILITIES USD -1.12 -- -- 232.2 230.6 -1.6 FURMANITE CORP Q1 OIL USD 0.03 0.03 0.01 118.0 124.9 6.9 GENPACT LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.23 0.00 527.1 503.8 -23.2 GLADSTONE LAND CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.03 -- -- 1.5 1.5 0.0 HANGER INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.24 0.19 -0.05 243.5 235.6 -7.9 HILLENBRAND INC Q2 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.53 -- -- 418.7 396.8 -21.9 INFUSYSTEM HOLDINGS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD 0.03 0.03 0.00 -- -- -- INTEGRATED DEVICE TECHNO Q4 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.13 0.14 0.01 117.5 118.6 1.2 INTERACTIVE INTELLIGENCE Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.01 -0.02 -0.03 79.7 79.5 -0.2 INVESCO MORTGAGE CAPITAL Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.49 0.46 -0.03 77.1 102.4 25.4 KIMBALL INTERNATIONAL INC Q3 HOME FURNISHINGS USD 0.19 0.19 0.00 -- -- -- KOPPERS HOLDINGS INC Q1 CHEMICALS USD 0.54 0.32 -0.22 380.9 331.4 -49.5 KOSMOS ENERGY LTD Q1 OIL USD 0.04 0.16 0.12 215.9 213.4 -2.5 LB FOSTER CO Q1 MULTI-IND BASIC USD 0.53 0.35 -0.18 123.9 111.4 -12.5 LEAPFROG ENTERPRISES INC Q1 LEISURE TIME USD -0.21 -0.16 0.05 49.0 56.9 7.9 LYDALL INC Q1 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.21 0.40 0.19 -- -- -- MAST THERAPEUTICS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.07 -- -- 0.0 0.0 0.0 MEDALLION FINANCIAL CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 8.5 9.0 0.5 MEDIFAST INC Q1 UNDESIGNATED CONR NON DU USD 0.36 0.45 0.09 87.5 86.5 -0.9 META FINANCIAL GROUP INC Q2 SAVINGS AND LOANS USD 0.89 0.67 -0.22 27.2 24.6 -2.6 MTS SYS CORPORATION Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.74 0.53 -0.21 138.5 137.3 -1.2 MUSCLEPHARM CORP Q1 BEVERAGES USD -0.18 -- -- 34.4 50.2 15.8 NATIONAL HEALTH INVS INC Q1 INVESTMENTS USD 0.79 0.71 -0.08 41.1 43.1 2.0 NATURAL GAS SERVICES Q1 OIL USD 0.23 0.23 0.00 23.0 22.3 -0.7 NAUTILUS INC Q1 LEISURE TIME USD 0.14 0.18 0.04 65.2 71.9 6.7 NIC INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.14 0.14 0.00 66.1 65.4 -0.7 OCCIDENTAL PETE CORP Q1 OIL USD 1.70 1.75 0.05 6210.3 6088.0 -122.3 ORBITZ WORLDWIDE INC Q1 LEISURE USD -0.02 -0.05 -0.03 206.5 210.3 3.8 PEREGRINE SEMICONDUCTOR Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.23 -0.24 -0.01 34.3 41.3 7.0 PETMED EXPRESS INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD 0.22 0.23 0.01 52.0 48.6 -3.4 PFIZER INC Q1 DRUGS USD 0.55 0.57 0.02 12091.1 11296.0 -795.1 PIKE CORP Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.11 0.09 -0.02 203.7 207.6 3.9 PRIMERICA INC Q1 INSURANCE USD 0.82 0.77 -0.05 331.0 324.3 -6.7 PROTHENA CORP PLC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.78 0.78 0.00 30.5 32.2 1.8 QUALITY DISTRIBUTION INC Q1 TRUCKING USD 0.11 0.14 0.03 228.7 -- -- QUALYS INC Q1 COMPUTER MFRS USD 0.03 0.05 0.02 29.6 30.4 0.8 REALOGY HOLDINGS CORP Q1 INVESTMENTS USD -0.19 -0.32 -0.13 1002.4 1007.0 4.6 REDWOOD TRUST INC Q1 INVESTMENTS USD 0.33 0.14 -0.19 40.9 36.0 -4.9 RESEARCH FRONTIER INC Q1 MACHINERY USD -0.03 -- -- 0.5 0.3 -0.2 RETAIL PROPERTIES Q1 INVESTMENTS USD -0.02 0.03 0.05 142.7 148.8 6.1 RETAILMENOT INC Q1 COMMUNICATIONS USD 0.19 0.16 -0.03 55.6 61.3 5.7 RITCHIE BROS AUCTIONEERS Q1 MACHINERY USD 0.13 0.13 0.00 101.6 98.6 -3.0 ROUSE PROPERTIES INC Q1 INVESTMENTS USD -0.03 -0.08 -0.05 44.8 -- -- SABRA HEALTHCARE REIT INC Q1 INVESTMENTS USD 0.29 0.31 0.02 35.7 36.1 0.3 SANDSTORM GOLD LTD Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.02 0.03 0.01 16.0 15.3 -0.7 SCOTTS MIRACLE-GRO CO Q2 CHEMICALS USD 1.98 2.17 0.19 1089.4 1081.0 -8.4 SKILLED HEALTHCARE GROUP Q1 HOSPITALS USD 0.07 0.06 -0.01 210.4 207.3 -3.1 SOLAZYME INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.33 -- -- 14.6 12.4 -2.2 STAG INDUSTRIAL INC Q1 INVESTMENTS USD -0.03 -0.05 -0.02 38.6 39.7 1.2 SUNSTONE HOTEL INVESTORS Q1 INVESTMENTS USD -0.06 -0.04 0.02 235.1 243.5 8.4 SYKES ENTERPRISES INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.33 0.30 -0.03 323.1 324.4 1.3 SYSCO CORPORATION Q3 RETAILING - FOODS USD 0.39 0.38 -0.01 11383.3 11277.5 -105.8 TABLEAU SOFTWARE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.11 -0.01 0.10 63.0 74.6 11.5 TESCO CORP Q1 OIL USD 0.25 0.21 -0.04 137.5 121.4 -16.1 TEXAS ROADHOUSE INC Q1 LEISURE USD 0.38 0.37 -0.01 394.1 397.1 3.1 THERAPEUTICSMD INC Q1 COMMUNICATIONS USD -0.06 -0.06 0.00 2.8 -- -- TRANSCEPT PHARMACEUTICAL Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.18 -0.15 0.03 0.6 0.4 -0.2 TREX COMPANY INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.93 0.73 -0.20 115.3 100.6 -14.6 TYSON FOODS INC Q2 FOOD PROCESSORS USD 0.63 0.60 -0.03 8842.9 9032.0 189.1 VARONIS SYSTEMS INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.44 -0.30 0.14 16.2 17.5 1.3 VEECO INSTRUMENTS INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.16 -0.06 0.10 89.4 90.8 1.5 VIVUS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.37 -0.13 0.24 11.4 36.7 25.3 WESTLAKE CHEMICAL CORP Q1 CHEMICALS USD 1.13 1.18 0.06 975.9 1027.7 51.8 WHERE FOOD COMES FROM INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- ZIPREALTY INC Q1 INVESTMENTS USD -0.16 -0.13 0.03 12.5 13.6 1.1 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)