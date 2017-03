May 13 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AGJUNCTION INC Q1 ELECTRONICS USD 0.03 0.02 -0.01 15.7 14.9 -0.8 AMBER ROAD INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.22 -0.03 0.19 13.6 15.0 1.3 AMERICAN EAGLE ENERGY CO Q1 OIL USD 0.04 0.04 0.00 12.9 12.5 -0.4 AMERICAN ELECTRIC TECH Q1 OFFICE/COMM EQUIP USD 0.08 0.06 -0.02 -- -- -- ANTHERA PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.46 -0.39 0.07 0.0 0.0 0.0 AQUINOX PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.44 -- -- 0.0 0.0 0.0 ARATANA THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.35 -0.35 0.00 0.1 0.2 0.1 ARDMORE SHIPPING CORP Q1 MARITIME USD -0.04 -0.02 0.01 12.1 12.4 0.3 ARGOS THERAPEUTICS INC Q1 DRUGS USD -0.46 -1.05 -0.59 1.3 0.8 -0.5 ARMADA HOFFLER Q1 INVESTMENTS USD 0.05 0.08 0.03 15.1 15.2 0.1 AROTECH CORP Q1 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.01 -- -- 21.3 22.4 1.1 AURA MINERALS INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.02 -0.04 -0.02 -- -- -- AUREUS MINING INC Q1 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.01 0.01 -- -- -- AUSPEX PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.39 -0.81 -0.42 0.0 0.0 0.0 BBVA BANCO FRANCES SA Q1 BANKING USD 0.53 0.39 -0.14 -- -- -- BIG ROCK BREWERY INC Q1 BEVERAGES CAD -- -- -- 9.6 7.1 -2.5 BIODEL INC Q2 DRUGS USD -0.24 -0.37 -0.13 0.0 0.0 0.0 BLACK RIDGE OIL & GAS INC Q1 LEISURE USD -0.01 -0.01 0.00 3.8 3.7 -0.1 BLUEBIRD BIO INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.32 -0.44 -0.13 6.2 6.3 0.1 BOSTON THERAPEUTICS INC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.03 -- -- 0.1 0.0 0.0 CELATOR PHARMACEUTICALS Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.24 -0.16 0.08 0.0 0.0 0.0 CHINA LODGING GROUP LTD Q1 LEISURE CNY -0.31 0.00 0.31 1047.8 866.9 -180.9 CONATUS PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.34 -0.01 0.0 0.0 0.0 CROCOTTA ENERGY INC Q1 OIL CAD 0.16 0.10 -0.06 39.4 39.8 0.4 CST BRANDS INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD 0.19 0.14 -0.05 3072.9 3001.0 -71.9 CTI INDUSTRIES CORP Q1 LEISURE TIME USD 0.02 0.01 -0.01 -- -- -- CVTECH GROUP INC Q1 AUTOMOTIVE MFG CAD 0.02 0.02 0.00 62.2 71.2 9.0 CYCLACEL PHARMACEUTICALS Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.26 -0.25 0.01 0.1 0.4 0.3 DEEP DOWN INC Q1 OIL USD 0.00 0.02 0.02 6.5 6.2 -0.3 DHX MEDIA LTD Q3 COMMUNICATIONS CAD 0.03 -- -- 31.3 29.0 -2.3 DIANA CONTAINERSHIPS INC Q1 MARITIME USD 0.01 0.03 0.02 13.2 13.5 0.2 DICERNA PHARMACEUTICALS Q1 DRUGS USD -0.52 -0.56 -0.04 0.0 0.0 0.0 EGALET CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.06 -1.34 -1.40 3.3 0.3 -3.1 ELECTRO SCIENTIFIC INDS Q4 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.17 -0.16 0.01 37.0 37.1 0.1 ELECTROMED INC Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 -0.12 -0.12 3.8 4.0 0.2 EMAGIN Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -0.06 -0.04 -- -- -- ENCANA CORP Q1 OIL USD 0.54 0.70 0.16 1897.9 1892.0 -5.9 ENER-CORE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 -- -- 0.0 0.0 0.0 ENSERVCO CORP Q1 OIL USD 0.15 0.11 -0.04 21.3 25.2 4.0 EPIZYME INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.47 -0.22 0.25 8.5 13.4 4.9 ESPEY MFG & ELECTRONICS Q3 MULTI-IND CAP GOOD USD 0.12 0.31 0.19 -- -- -- EVOKE PHARMA INC Q1 DRUGS USD -0.36 -0.49 -0.13 0.0 0.0 0.0 FATE THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.33 -0.34 -0.01 0.0 0.0 0.0 FINNING INTERNATIONAL INC Q1 MACHINERY CAD 0.40 0.39 -0.01 1623.5 1676.2 52.8 FIRST MAJESTIC SILVER CO Q1 PRECIOUS METALS USD 0.10 0.06 -0.04 63.4 65.3 1.9 FOSSIL GROUP INC Q1 HOME PRODUCTS USD 1.17 -- -- 771.6 776.5 4.9 GALECTIN THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.20 -0.25 -0.05 0.0 0.0 0.0 GLADSTONE INVESTMENT CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.17 0.18 0.01 8.9 8.8 -0.1 GLOBALSCAPE INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.04 0.03 -0.01 -- -- -- IDEAL POWER INC Q1 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.15 -0.20 -0.05 0.1 0.3 0.2 IMRIS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.15 -0.05 8.8 8.2 -0.7 IMRIS INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -0.15 -0.05 8.8 8.2 -0.7 INOGEN INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD 0.04 0.05 0.01 20.7 23.6 2.9 INSTALLED BUILDING Q1 HOME BUILDING USD -0.01 -0.75 -0.74 100.0 105.9 5.9 INSYS THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD 0.28 0.21 -0.07 45.6 41.6 -4.0 KELT EXPLORATION LTD Q1 OIL CAD 0.09 -- -- 49.4 41.8 -7.5 LEISUREWORLD SENIOR CARE Q1 UNDESIGNATED HEALTH CAD -- -- -- 112.7 112.3 -0.4 LIFEWAY FOODS Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.05 0.04 -0.01 30.6 29.1 -1.5 LIQUOR STORES N.A. LTD Q1 RETAILING - GOODS CAD 0.05 -0.11 -0.16 138.6 137.4 -1.2 MANITOBA TELECOM SVCS INC Q1 TELEPHONE UTILITIES CAD 0.42 -- -- 406.2 401.5 -4.7 MARRONE BIO INNOVATION Q1 CHEMICALS USD -0.38 -0.52 -0.14 4.6 2.8 -1.8 MCCOY CORP Q1 TRUCK MFG CAD 0.05 0.09 0.05 -- -- -- MERCATOR MINERALS LTD. Q1 PRECIOUS METALS USD -0.01 -- -- 58.0 41.3 -16.8 NETLIST INC Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.05 -0.04 0.01 6.9 7.0 0.2 NETSOL TECHNOLOGIES INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.15 -0.31 -0.17 9.1 9.4 0.2 OPHTHOTECH CORP Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.67 -0.64 0.03 0.0 0.0 0.0 ORBIT GARANT DRILLING INC Q3 OIL CAD -0.03 -0.09 -0.06 20.6 16.0 -4.6 ORBITE ALUMINAE INC Q1 NONFERROUS BASE METALS CAD -0.02 -- -- 0.0 0.0 0.0 PLANET PAYMENT INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.00 0.00 0.00 12.5 11.2 -1.3 POSTROCK ENERGY CORP Q1 OIL USD -0.24 -0.18 0.06 18.2 16.1 -2.1 PSIVIDA CORP Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.15 -0.08 0.07 0.6 2.0 1.4 QUANTUM FUEL SYSTEM TECH Q1 DEFENSE USD -0.05 -0.16 -0.11 12.7 8.0 -4.7 REVANCE THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.87 -1.81 -0.95 0.1 0.2 0.1 RICE ENERGY INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD 0.13 0.16 0.03 76.6 102.4 25.8 RONA INCORPORATED Q1 TOOLS AND HARDWARE CAD -0.12 -0.12 -0.01 819.3 764.3 -55.0 SCORPIO MINING CORP Q1 PRECIOUS METALS CAD 0.00 -0.01 -0.01 -- -- -- SINGLE TOUCH SYSTEMS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.01 -0.01 0.00 1.9 1.8 -0.1 SOPHIRIS BIO INC Q1 BIOTECHNOLOGY CAD -0.47 -0.52 -0.05 0.0 0.0 0.0 SOTHERLY HOTELS INC Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 24.0 25.0 1.0 SUMMER INFANT INC Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.01 0.05 0.06 45.2 50.8 5.6 SUNOPTA INC Q1 RETAILING - FOODS USD 0.08 0.08 0.00 297.3 333.5 36.3 SUNSHINE HEART INC Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.42 -0.38 0.04 0.2 0.1 -0.1 SYNACOR INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.05 0.00 0.05 24.5 29.1 4.6 TAKE-TWO INTERACTIVE Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.10 0.21 0.11 202.5 233.2 30.6 TRANSITION THERAPEUTICS Q3 HOME HEALTH CARE CAD -0.11 -0.08 0.03 0.0 0.0 0.0 TREE ISLAND STEEL LTD Q1 INVESTMENTS CAD -- -- -- 44.0 45.9 1.9 TRIPLEPOINT VENTURE Q1 INVESTMENTS USD 0.09 0.09 0.00 3.9 1.3 -2.6 URS CORPORATION Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.68 0.37 -0.31 2683.2 2537.0 -146.2 USA TECHNOLOGIES INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.00 -0.01 -0.01 10.6 10.4 -0.2 VERTEX ENERGY INC Q1 OIL USD 0.03 0.07 0.04 42.5 47.4 4.9 WIX.COM LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.36 -0.30 0.06 26.9 28.8 1.9 WSP GLOBAL INC Q1 MACHINERY CAD 0.33 0.33 0.00 428.3 440.6 12.3 XUEDA EDUCATION GROUP Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 0.02 -0.01 84.0 85.3 1.3 YUME INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.15 -0.12 0.03 35.4 37.3 1.9 ZAIS FINANCIAL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.38 0.21 -0.17 6.4 9.5 3.1 ZYNEX INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.03 -0.05 -0.02 3.0 3.2 0.2