May 15 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Thursday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. All revenue amounts are in millions. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AASTROM BIOSCIENCES INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.92 -1.26 -0.34 0.0 0.0 0.0 ACCELERON PHARMA INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.30 0.14 2.8 3.3 0.5 ADVANCE AUTO PARTS Q1 RETAILING - GOODS USD 2.16 -- -- 2984.9 2969.5 -15.4 AEROCENTURY CORPORATION Q1 LEASING USD 0.19 0.23 0.04 6.0 8.0 2.0 AIR CANADA Q1 AIRLINES CAD -0.45 -0.46 -0.01 3046.6 3065.0 18.4 ALCOBRA LTD Q1 DRUGS USD -0.41 -0.53 -0.12 0.0 0.0 0.0 AMEDICA CORP Q1 HOSPITAL SUPPLIES USD -0.31 -0.79 -0.49 6.0 5.8 -0.2 AMERICAN DG ENERGY INC Q1 UNDESIGNATED ENERGY USD -0.02 -0.02 0.00 -- -- -- AMERICAN POWER GROUP CORP Q2 MULTI-IND CAP GOOD USD -0.01 -0.02 -0.01 1.9 1.3 -0.6 APPLIED MATERIALS INC Q2 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD 0.28 0.28 0.00 2348.8 2353.0 4.2 ARCTIC CAT INC Q4 RECREATIONAL VEHICLES USD -0.10 -0.12 -0.02 154.2 145.4 -8.8 AUTODESK INCORPORATED Q1 OTHER COMPUTERS USD 0.21 0.32 0.11 568.6 592.5 23.9 BAYLIN TECHNOLOGIES INC Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD -0.06 -0.23 -0.17 12.9 12.4 -0.5 BOVIE MEDICAL CORP Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.05 -0.01 0.04 -- -- -- BRIDGELINE DIGITAL INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.04 -0.13 -0.09 6.6 5.3 -1.3 BSM TECHNOLOGIES INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.02 0.01 -0.01 6.6 6.5 -0.1 CA INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.58 0.61 0.03 1089.1 1108.0 18.9 CAE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.20 0.23 0.03 576.3 583.4 7.1 CANCER GENETICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.29 -0.27 0.02 2.2 1.4 -0.7 CANELSON DRILLING INC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.17 0.16 -0.01 93.2 97.1 4.0 CENTURY CASINOS INC Q1 LEISURE USD 0.06 0.02 -0.04 31.7 29.1 -2.5 CESCA THERAPEUTICS INC Q3 UNDESIGNATED HEALTH USD -0.05 -0.07 -0.02 4.5 4.0 -0.4 COAST WHOLESALE APPLIANC Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.04 -0.02 -0.06 -- -- -- CONSTELLATION ENERGY PAR Q1 OIL USD -0.04 -- -- 16.4 11.7 -4.6 CORIUM INTERNATIONAL INC Q2 DRUGS USD -0.31 -0.47 -0.16 10.7 10.7 0.0 COSI INC Q1 RETAILING - FOODS USD -0.13 -0.17 -0.04 23.2 18.4 -4.8 COUNSEL CORP Q1 INVESTMENTS USD 0.05 -- -- 30.5 27.1 -3.4 CVD EQUIPTMENT CORP Q1 SEMICONDUCTORS/COMPONENT USD -0.02 -- -- 5.0 4.4 -0.6 DEUTSCHE POST AG Q1 COMMUNICATIONS EUR 0.58 0.40 -0.18 18849.6 13569.0 -5280.6 DILLARD INC Q1 RETAILING - GOODS USD 2.41 2.56 0.15 1589.1 1588.5 -0.6 DRAGONWAVE INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.12 -- -- 29.4 17.9 -11.6 DS HEALTHCARE GROUP INC Q1 COSMETICS USD -0.05 -- -- 3.3 2.7 -0.6 DYNAGAS LNG PARTNERS LP Q1 OIL USD 0.36 0.37 0.02 20.7 21.0 0.3 ERBA DIAGNOSTICS INC Q1 UNDESIGNATED HEALTH USD 0.01 -- -- 7.7 6.4 -1.3 EVERYWARE GLOBAL INC Q1 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.14 -- -- 100.6 94.8 -5.8 FIFTH STREET SENIOR FLOA Q2 FINANCIAL SERVICES USD 0.26 0.27 0.01 3.1 3.4 0.3 FIRST FINANCIAL SERVICE Q1 SAVINGS AND LOANS USD -0.15 -- -- 7.7 7.3 -0.4 FLEXIBLE SOLUTIONS INTER Q1 CHEMICALS USD 0.01 -- -- 4.3 3.8 -0.5 FLOWERS FOODS INC Q1 FOOD PROCESSORS USD 0.29 0.29 0.00 1216.2 1159.8 -56.4 FOUNDATION HEALTHCARE INC Q1 HOSPITALS USD 0.00 -0.01 -0.01 22.4 22.1 -0.3 GALAXY GAMING INC Q1 LEISURE PRODUCTS USD 0.01 -- -- 2.3 2.3 0.0 GAS NATURAL INC Q1 GAS UTILITIES USD 0.55 0.48 -0.07 49.5 65.0 15.5 GEMINI CORPORATION Q1 MULTI-IND CAP GOOD CAD -0.01 0.00 0.01 18.8 28.2 9.4 GLOBAL SOURCES LTD. Q1 COMMUNICATIONS USD 0.02 0.00 -0.02 29.8 34.5 4.6 GOL LINHAS AEREAS INTELI Q1 AIRLINES USD 0.01 -0.20 -0.21 1078.7 1055.3 -23.4 IMPLANT SCIENCES CORP Q3 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.07 -- -- 3.5 2.7 -0.8 IVANPLATS LTD Q1 NONFERROUS BASE METALS USD -0.11 -0.07 0.04 0.0 0.0 0.0 JC PENNEY COMPANY INC Q1 RETAILING - GOODS USD -1.25 -1.14 0.11 2706.7 2801.0 94.3 JUST ENERGY GROUP INC Q4 FINANCIAL SERVICES CAD 0.16 -- -- 926.3 1153.0 226.7 KINGSTONE COS INC Q1 INSURANCE USD 0.16 -- -- 7.6 10.1 2.5 KOHL'S CORP Q1 RETAILING - GOODS USD 0.62 0.60 -0.02 4215.5 4070.0 -145.5 LIQTECH INTERNATIONAL INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.02 -0.03 -0.01 4500.0 3197.5 -1302.5 LUNA GOLD CORP Q1 PRECIOUS METALS USD 0.03 -- -- 26.3 25.9 -0.4 MANCHESTER UNITED PLC Q3 UNDESIGNATED CONR SVC GBP 5.00 6.66 1.66 108.5 115.5 7.0 MARQUEE ENERGY LTD Q1 OIL CAD -0.07 -- -- 18.0 16.3 -1.7 MARTINREA INTERNATIONAL Q1 AUTO PART MFG CAD 0.20 -- -- 858.9 864.5 5.6 MEDICAL FACILITIES CORP Q1 SERVICES TO MEDICAL PROF USD 0.17 -- -- 75.3 72.9 -2.4 METALICO INC Q1 MULTI-IND BASIC USD -0.05 -0.08 -0.03 133.5 135.2 1.7 MICRONET ENERTEC TECHNOL Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD -0.06 -0.06 -0.01 7.0 5.6 -1.4 NETEASE, INC Q1 COMMUNICATIONS USD 1.40 1.38 -0.02 391.6 380.5 -11.1 NORDSTROM INC Q1 RETAILING - GOODS USD 0.68 0.72 0.04 2864.6 2837.0 -27.6 OI SA Q1 TELEPHONE UTILITIES USD 0.00 0.06 0.06 3165.7 2910.4 -255.3 OMNITEK ENGINEERING CORP Q1 MACHINERY USD -0.02 -0.02 0.00 0.4 0.3 -0.1 OPOWER INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.23 -0.13 0.10 25.9 28.6 2.7 OTI ON TRACK INNOVATIONS Q1 PHOTO-OPTICAL EQUIPMENT USD -0.07 -0.09 -0.02 5.2 5.2 0.0 OVERLAND STORAGE INC Q3 OTHER COMPUTERS USD -0.35 -0.44 -0.09 24.0 20.2 -3.8 PERION NETWORK LTD Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.34 0.40 0.06 105.3 117.1 11.8 PERNIX GROUP INC Q1 BUILDING MATERIALS USD 0.00 -- -- 20.5 15.0 -5.5 PIONEER POWER SOLUTIONS Q1 ELECTRICAL USD 0.17 0.10 -0.07 23.0 20.9 -2.1 POWER CORPORATION CANADA Q1 FINANCIAL SERVICES CAD 0.61 0.49 -0.12 -- -- -- PRESSURE BIOSCIENCES INC Q1 MEDICAL SUPPLIES USD -0.10 -- -- 0.4 0.4 0.0 PRESTIGE BRANDS HOLDINGS Q4 HOME HEALTH CARE USD 0.33 0.35 0.02 147.6 144.3 -3.3 PRONTOFORMS CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 1.3 1.4 0.0 PURE MULTI-FAMILY REIT LP Q1 INVESTMENTS USD -- -- -- 10.6 10.5 -0.1 QHR CORP Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 -- -- 6.3 6.8 0.5 QUEST RESOURCE HOLDING C Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD -0.01 -- -- 38.5 38.2 -0.3 SEARCHCORE INC Q1 HOSPITALS USD -0.02 -- -- 0.1 0.1 0.0 SFX ENTERTAINMENT INC Q1 LEISURE USD -0.17 -0.73 -0.56 63.3 33.3 -30.0 SMART TECHNOLOGIES INC Q4 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.06 -0.05 0.01 117.8 124.2 6.4 SPAR GROUP INC Q1 UNDESIGNATED CONR SVC USD 0.03 -0.02 -0.05 -- -- -- SPARTAN ENERGY CORP Q1 OIL CAD -0.01 0.05 0.06 4.0 4.7 0.7 SPECTRAL DIAGNOSTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY CAD -0.02 -0.02 -0.01 0.6 0.8 0.2 STANTEC INC Q1 MULTI-IND BASIC CAD 0.72 0.71 -0.01 466.5 481.3 14.7 STANTEC INC Q1 INDUSTRIAL SERVICES CAD 0.72 -- -- 466.7 481.3 14.6 STEMLINE THERAPEUTICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.72 -- -- 0.0 0.1 0.1 STONEGATE MORTGAGE CORP Q1 FINANCIAL SERVICES USD 0.16 0.13 -0.03 45.6 38.3 -7.3 STORM RESOURCES LTD Q1 OIL CAD 0.02 -- -- 17.3 15.9 -1.4 SYMBILITY SOLUTIONS INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 0.00 0.00 6.2 7.8 1.6 SYNTHETIC BIOLOGICS INC Q1 BIOTECHNOLOGY USD -0.08 -0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 TEEKAY CORP Q1 MARITIME USD -0.15 0.05 0.20 450.2 471.5 21.3 TEEKAY LNG PARTNERS LP Q1 MARITIME USD 0.60 0.56 -0.04 102.1 101.5 -0.6 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS Q1 MARITIME USD 0.39 0.36 -0.03 241.2 259.2 18.0 TEEKAY TANKERS LTD Q1 MARITIME USD 0.09 0.20 0.11 52.1 61.8 9.6 TOREX GOLD RESOURCES INC Q1 PRECIOUS METALS CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- TRIBUTE PHARMACEUTICALS Q1 HOME HEALTH CARE USD -0.02 -0.07 -0.05 3.6 3.5 -0.1 UROPLASTY INC Q4 MEDICAL SUPPLIES USD -0.04 -0.05 -0.01 6.4 6.4 0.0 VAPOR CORP Q1 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.03 -- -- 8.0 4.8 -3.2 VECIMA NETWORKS INC Q3 OFFICE/COMM EQUIP CAD 0.10 0.15 0.05 23.0 22.6 -0.4 WAL-MART STORES INC Q1 RETAILING - GOODS USD 1.15 -- -- 116269.7 114960.0 -1309.7 WIDEPOINT CORP Q1 OTHER COMPUTERS USD -0.01 -0.01 0.00 11.0 9.6 -1.4 WINALTA INC Q1 BUILDING MATERIALS CAD 0.04 -- -- 8.1 9.7 1.6 XG TECHNOLOGY INC Q1 UNDESIGNATED TECHNOLOGY USD -0.30 -0.21 0.09 1.0 0.3 -0.8 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)