Nov 13 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Wednesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AG GROWTH INTERNATIONAL Q3 MACHINERY CAD 0.81 0.95 0.14 104.1 116.5 12.4 ARES COMMERCIAL REAL Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD 0.17 0.27 0.11 9.0 8.7 -0.3 ASURE SOFTWARE INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD -0.03 0.04 0.07 -- -- -- BIOLINE RX LTD Q3 HOME HEALTH CARE USD -0.18 -0.06 0.12 0.0 0.0 0.0 CAE INC Q2 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD 0.15 0.15 0.00 534.6 487.5 -47.1 CAE INC Q2 DEFENSE CAD 0.16 0.15 -0.01 538.8 487.5 -51.3 CANADIAN SOLAR INC Q3 ELECTRICAL UTILITIES USD 0.36 0.56 0.20 480.1 490.9 10.8 CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS Q3 AUTO PART MFG USD 0.16 0.31 0.15 94.0 90.9 -3.1 COMPUTER MODELLING GROUP Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.18 0.14 -0.04 19.1 17.2 -2.0 CROCOTTA ENERGY INC Q3 OIL CAD 0.03 0.01 -0.02 24.8 27.0 2.1 DAWSON GEOPHYSICAL CO Q4 OIL USD -0.08 -0.35 -0.28 51.4 69.7 18.2 DEEP DOWN INC Q3 OIL USD 0.16 0.03 -0.13 10.7 8.6 -2.1 DERMA SCIENCES INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.44 -0.29 0.15 22.0 22.1 0.1 E-HOUSE CHINA HOLDINGS Q3 INVESTMENTS USD 0.14 0.14 0.01 172.2 195.7 23.5 HEALTH MANAGEMENT Q3 HOSPITALS USD 0.15 -0.01 -0.16 1703.6 1676.7 -26.9 HEMISPHERE MEDIA GROUP Q3 COMMUNICATIONS USD 0.08 -- -- 25.2 23.7 -1.5 INTERTAPE POLYMER Q3 UNDESIGNATED CAPITAL USD 0.26 0.28 0.02 202.4 199.9 -2.5 KELSO TECHNOLOGIES INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 0.00 0.00 3.5 3.7 0.2 LIPOSCIENCE INC Q3 BIOTECHNOLOGY USD -0.31 -0.31 0.00 12.7 12.7 0.0 LOBLAW COMPANIES LTD Q3 RETAILING - FOODS CAD 0.80 0.73 -0.07 10044.5 100009.0 89964.5 MACY'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.39 0.47 0.08 6189.9 6276.0 86.1 MANAC INC Q3 TRUCK MFG CAD 0.22 0.20 -0.02 75.3 -- -- MERITOR INC Q4 AUTO PART MFG USD 0.09 0.11 0.02 940.6 909.0 -31.6 METRO INC 'A' Q4 RETAILING - FOODS CAD 1.22 1.19 -0.03 2634.3 2611.6 -22.7 NAVIOS MARITIME ACQUISIT Q3 MULTI-INDUSTRY FINANCE USD -0.03 -0.03 0.00 51.6 53.4 1.8 NEW MILLENNIUM IRON CORP Q3 STEEL CAD -0.02 -0.01 0.01 9.4 0.1 -9.3 OI SA Q3 TELEPHONE UTILITIES USD 0.01 0.05 0.04 3264.8 3104.3 -160.5 PATIENT SAFETY TECH Q3 FINANCIAL SERVICES USD -0.01 -0.01 0.00 5.4 5.2 -0.2 PINNACLE FOODS INC Q3 FOOD PROCESSORS USD 0.35 0.36 0.01 563.2 572.5 9.3 RIO ALTO MINING LTD Q3 PRECIOUS METALS USD 0.06 0.10 0.04 -- -- -- RUBICON MINERALS CORP Q3 PRECIOUS METALS USD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- SEMAFO INC Q3 PRECIOUS METALS USD 0.02 0.01 -0.01 65.0 49.5 -15.5 SOUTHCROSS ENERGY Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.03 -0.19 -0.16 204.0 160.6 -43.3 SPECTRAL DIAGNOSTICS INC Q3 BIOTECHNOLOGY CAD -0.02 -0.02 0.00 0.5 0.7 0.2 SYMBILITY SOLUTIONS INC Q3 UNDESIGNATED TECHNOLOGY CAD 0.00 -0.01 -0.01 6.4 5.4 -1.0 SYNERON MEDICAL LTD Q3 MEDICAL SUPPLIES USD 0.00 0.04 0.04 61.7 62.7 1.0 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.29 0.23 -0.06 74.9 78.6 3.7 TRANSGLOBE ENERGY CORP Q3 OIL USD 0.28 0.23 -0.05 80.0 78.6 -1.4 TRI POINTE HOMES INC Q3 BUILDING MATERIALS USD 0.09 0.15 0.06 44.9 56.8 11.9 (Bangalore Newsroom +91 80 4135 5800; within U.S. +1 646 223 8780)