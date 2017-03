Nov 26 The following U.S.- and Canada-listed companies reported earnings on Tuesday. This list shows whether they beat, met or missed Wall Street analysts' forecasts. It also shows the difference between analysts' expectations and reported results. The figures are provided by Thomson Reuters I/B/E/S. Company Name Ticker Qtr Industry Curr EPS Est EPS Act Diff EPS Rev Est Rev Act Diff Rev AEROVIRONMENT INC Q2 DEFENSE USD 0.07 0.07 0.00 55.6 64.9 9.2 ALIMENTATION COUCHE-TARD Q2 RETAILING - FOODS USD 1.22 1.32 0.10 9330.0 9009.9 -320.1 AMERICAN WOODMARK CORP Q2 HOME FURNISHINGS USD 0.39 0.34 -0.05 184.8 190.5 5.8 ANALOG DEVICES INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES USD 0.58 0.63 0.05 688.5 678.1 -10.3 ASTRO-MED INC Q3 OTHER COMPUTERS USD 0.07 0.12 0.05 -- -- -- BARNES & NOBLE INC Q2 RETAILING - GOODS USD -0.03 0.15 0.18 1767.1 1734.2 -33.0 BEACON ROOFING SUPPLY INC Q4 BUILDING & RELATED USD 0.62 0.56 -0.06 686.1 683.6 -2.6 BROWN SHOE CO Q3 CLOTHING USD 0.59 0.63 0.05 705.5 702.8 -2.7 CHICO'S FAS INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.24 0.22 -0.02 662.7 655.6 -7.1 CHILDREN'S PLACE Q3 RETAILING - GOODS USD 1.85 1.89 0.04 502.1 492.7 -9.4 CITI TRENDS INC Q3 RETAILING - GOODS USD -0.18 -0.17 0.01 150.9 145.4 -5.5 CRACKER BARREL OLD COUNT Q1 RETAILING - FOODS USD 1.13 1.22 0.09 646.7 649.1 2.4 DSW INC Q3 CLOTHING USD 0.58 0.58 0.00 647.6 624.6 -22.9 EAGLEWOOD ENERGY INC Q3 OIL CAD -0.01 -0.01 0.00 -- -- -- EATON VANCE CORP Q4 FINANCIAL SERVICES USD 0.59 0.55 -0.04 363.1 356.9 -6.2 EXCO TECHNOLOGIES LTD Q4 MACHINERY CAD 0.16 0.16 0.01 60.5 64.0 3.5 FRED'S INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.20 0.20 0.00 460.0 460.5 0.6 HEWLETT PACKARD CO Q4 COMPUTER MFRS USD 1.00 1.01 0.01 27908.4 29131.0 1222.6 HORMEL FOODS CORP Q4 FOOD PROCESSORS USD 0.54 0.58 0.04 2300.7 2323.2 22.5 INFOBLOX INC Q1 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.09 0.12 0.03 63.5 63.5 0.0 JA SOLAR HOLDINGS CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.36 -0.07 0.29 260.6 287.3 26.7 LACLEDE GROUP INC Q4 GAS UTILITIES USD -0.07 -0.17 -0.10 154.8 147.1 -7.7 LDK SOLAR CO LTD Q3 ALTERNATIVE ENERGY USD -0.82 -0.65 0.17 174.9 156.6 -18.3 MOVADO GROUP INC Q3 RETAILING - GOODS USD 0.87 0.89 0.02 184.3 189.7 5.3 NEW JERSEY RESOURCES CORP Q4 GAS UTILITIES USD -0.02 -0.01 0.01 657.0 733.7 76.7 OPSENS INC Q4 ELECTRONIC SYST/DEVICES CAD -0.02 -0.02 0.00 1.4 1.5 0.0 PALL CORP Q1 MACHINERY USD 0.69 0.70 0.01 627.3 629.8 2.5 QAD INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.15 0.16 0.01 64.6 65.7 1.1 QAD INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.14 0.15 0.01 -- -- -- ROUTE1 INC Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.00 0.00 0.00 2.2 1.5 -0.7 SHANDA GAMES LTD Q3 SOFTWARE & EDP SERVICES USD 0.23 0.24 0.02 183.7 182.9 -0.8 SIGNET JEWELERS LTD Q3 RETAILING - GOODS USD 0.42 -- -- 770.6 771.4 0.8 STAR BULK CARRIERS CORP Q3 MARITIME USD -0.06 -0.01 0.05 15.4 17.7 2.3 TECSYS INC Q2 SOFTWARE & EDP SERVICES CAD 0.04 0.05 0.02 11.7 11.7 0.0 TIFFANY AND CO Q3 RETAILING - GOODS USD 0.58 0.73 0.15 889.5 911.5 22.0 TILLY'S INC Q3 CLOTHING USD 0.21 0.22 0.01 132.6 123.8 -8.8 TIVO INC Q3 COMMUNICATIONS USD 0.06 0.10 0.04 81.3 81.7 0.3 ZALE CORP Q1 RETAILING - GOODS USD -0.86 -0.83 0.03 362.3 362.6 0.3