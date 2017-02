Dec 16 Heineken Cup group stage results and standings on Sunday. Pool One Saracens 19 Munster 13 Played on Friday Edinburgh 3 Racing Metro 92 15 P W D L F A BP PTS 1. Saracens 4 3 0 1 103 41 2 14 2. Racing Metro 92 4 3 0 1 69 59 0 12 3. Munster 4 2 0 2 78 50 3 11 4. Edinburgh 4 0 0 4 12 112 0 0 Pool Two Played on Saturday Ospreys 17 Toulouse 6 Treviso 13 Leicester 14 P W D L F A BP PTS 1. Leicester 4 3 0 1 95 83 2 14 2. Toulouse 4 3 0 1 92 61 1 13 3. Ospreys 4 2 0 2 91 92 1 9 4. Treviso 4 0 0 4 76 118 1 1 Pool Three Played on Saturday Harlequins 53 Zebre 5 Played on Friday Biarritz 17 Connacht 0 P W D L F A BP PTS 1. Harlequins 4 4 0 0 180 54 3 19 2. Biarritz 4 2 0 2 82 79 1 9 3. Connacht 4 2 0 2 63 71 0 8 4. Zebre 4 0 0 4 46 167 0 0 Pool Four Castres 10 Glasgow 8 Played on Saturday Ulster 9 Northampton 10 P W D L F A BP PTS 1. Ulster 4 3 0 1 94 41 3 15 2. Castres 4 3 0 1 57 71 0 12 3. Northampton 4 2 0 2 56 70 2 10 4. Glasgow 4 0 0 4 37 62 2 2 Pool Five Played on Saturday Exeter 30 Llanelli 20 Leinster 21 Clermont Auvergne 28 P W D L F A BP PTS 1. Clermont Auvergne 4 4 0 0 138 61 2 18 2. Leinster 4 2 0 2 62 62 2 10 3. Exeter 4 2 0 2 70 91 1 9 4. Llanelli 4 0 0 4 65 121 2 2 Pool Six Toulon 62 Sale 0 Played on Saturday Montpellier 34 Cardiff Blues 21 P W D L F A BP PTS 1. Toulon 4 4 0 0 138 36 2 18 2. Montpellier 4 3 0 1 118 100 1 13 3. Sale 4 1 0 3 58 145 0 4 4. Cardiff Blues 4 0 0 4 92 125 1 1 (Editing by Toby Davis)