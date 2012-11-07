Nov 7 Fixtures for the November internationals.
Saturday, Nov. 10
Italy v Tonga, Turin (1400)
Ireland v South Africa, Dublin (1730)
Wales v Argentina, Cardiff (1430)
England v Fiji, Twickenham (1430)
France v Australia, Paris (1945)
Sunday, Nov. 11
Scotland v New Zealand, Edinburgh (1430)
Friday, Nov. 16
Wales v Samoa, Cardiff (1930)
Saturday, Nov. 17
Italy v New Zealand, Rome, (1400)
France v Argentina, Lille (2000)
England v Australia, Twickenham (1430)
Scotland v South Africa, Edinburgh (1430)
Saturday, Nov. 24
Ireland v Argentina, Dublin (1400)
Italy v Australia, Bologna (1500)
England v South Africa, Twickenham (1430)
Scotland v Tonga, Edinburgh (1500)
Wales v New Zealand, Cardiff (1715)
France v Samoa, Paris (1900)
Saturday, Dec. 1
Wales v Australia, Cardiff (1430)
England v New Zealand, Twickenham (1430)
(Editing by Toby Davis)