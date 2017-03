July 25 (Infostrada Sports) - Line-ups for the The Rugby Championship match between South Africa and New Zealand on Saturday at Ellis Park Stadium in Johannesburg, South Africa South Africa : 1-Tendai Mtawarira, 2-Bismarck du Plessis, 3-Jannie du Plessis, 4-Eben Etzebeth, 5-Lood De Jager, 6-Heinrich Brussow;7-Francois Louw, 8-Schalk Burger;9-Ruan Pienaar, 10-Handre Pollard, 11-Bryan Habana, 12-Damian De Allende, 13-Jesse Kriel;14-Cornal Hendricks 15-Willem Le Roux Replacements: 16-Adriaan Strauss, 17-Trevor Nyakane, 18-Vincent Koch, 19-Flip van der Merwe, 20-Warren Whiteley, 21-Cobus Reinach, 22-Patrick Lambie, 23-Lionel Mapoe New Zealand : 1-Tony Woodcock, 2-Dane Coles, 3-Owen Franks, 4-Brodie Retallick, 5-James Broadhurst, 6-Liam Messam;7-Richie McCaw, 8-Kieran Read;9-Aaron Smith, 10-Lima Sopoaga, 11-Charles Piutau, 12-Ma'a Nonu, 13-Conrad Smith;14-Ben Smith 15-Israel Dagg Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Wyatt Crockett, 18-Ben Franks, 19-Samuel Whitelock, 20-Victor Vito, 21-TJ Perenara, 22-Beauden Barrett, 23-Malakai Fekitoa