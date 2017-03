Aug 1 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Uruguay and Argentina on Saturday at Estadio Charrua in Montevideo, Uruguay Uruguay : 1-Juan Echeverria, 2-German Kessler, 3-Mario Sagario, 4-Franco Lamanna, 5-Mathias Palomeque, 6-Juan de Freitas;7-Fernando Bascou, 8-Alejandro Nieto (capt);9-Agustin Ormaechea, 10-Felipe Berchesi, 11-Rodrigo Silva, 12-Andres Vilaseca, 13-Deal Pedro;14-Francisco Bulanti 15-Jeronimo Etcheverry Replacements: 16-Oscar Duran, 17-Arturo Avalo, 18-Alejo Corral, 19-Ignacio Dotti, 20-Gabriel Puig, 21-Agustin Alonso, 22-Guillermo Lijtenstein, 23-Joaquin Prada Argentina : 1-Roberto Tejerizo, 2-Santiago Iglesias Valdez, 3-Guido Randisi, 4-Ignacio Larrague, 5-Anibal Panceyra Garrido, 6-Rodrigo Baez;7-Gonzalo Paulin, 8-Lisandro Ahualli;9-Gonzalo Betranou, 10-Juan Leon Novillo, 11-Axel Muller, 12-Joaquin Paz, 13-Matias Orlando (capt);14-Ramiro Moyano Joya 15-Roman Miralles Replacements: 16-Tomas Baravalle, 17-Santiago Garcia, 18-Cristian Bartoloni, 19-Ignacio Calas, 20-Vito Scaglione, 21-Patricio Baronio Gauna, 22-Domingo Miotti, 23-Tomas Granella