Feb 27 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Six Nations Championship match between Scotland and Italy on Friday at Murrayfield in Edinburgh, Scotland
Scotland :
1-Alasdair Dickinson, 2-Ross Ford, 3-Euan Murray, 4-Tim Swinson, 5-Jonny Gray, 6-Rob Harley;7-Blair Cowan, 8-Johnnie Beattie;9-Greig Laidlaw, 10-Peter Horne, 11-Tommy Seymour, 12-Mark Bennett, 13-Alex Dunbar;14-Sean Lamont 15-Stuart Hogg
Replacements: 16-Fraser Brown, 17-Ryan Grant, 18-Geoff Cross, 19-Ben Toolis, 20-Hamish Watson, 21-Sam Hidalgo-Clyne, 22-Greig Tonks, 23-Matthew Scott
Italy :
1-Matias Aguero, 2-Leonardo Ghiraldini, 3-Dario Chistolini, 4-George Fabio Biagi, 5-Joshua Furno, 6-Francesco Minto;7-Simone Favaro, 8-Sergio Parisse;9-Edoardo Gori, 10-Kelly Haimona, 11-Giovanbattista Venditti, 12-Enrico Bacchin, 13-Luca Morisi;14-Michele Visentin 15-Luke McLean
Replacements: 16-Andrea Manici, 17-Alberto De Marchi, 18-Lorenzo Cittadini, 19-Marco Fuser, 20-Samu Vunisa, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Tommaso Allan, 23-Giulio Bisegni