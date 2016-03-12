March 12 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Six Nations Championship match between Ireland and Italy on Saturday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland
Ireland :
1-Jack McGrath, 2-Rory Best (capt), 3-Mike Ross, 4-Donnacha Ryan, 5-Devin Toner, 6-CJ Stander;7-Josh Van Der Flier, 8-Jamie Heaslip;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Keith Earls, 12-Robbie Henshaw, 13-Jared Payne;14-Andrew Trimble 15-Simon Zebo
Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Finlay Bealham, 18-Nathan White, 19-Ultan Dillane, 20-Rhys Ruddock, 21-Kieran Marmion, 22-Ian Madigan, 23-Fergus McFadden
Italy :
1-Andrea Lovotti, 2-Davide Giazzon, 3-Dario Chistolini, 4-George Fabio Biagi, 5-Marco Fuser, 6-Francesco Minto;7-Alessandro Zanni, 8-Sergio Parisse (capt);9-Guglielmo Palazzani, 10-Edoardo Padovani, 11-Mattia Bellini, 12-Gonzalo Garcia, 13-Michele Campagnaro;14-Leonardo Sarto 15-David Odiete
Replacements: 16-Oliviero Fabiani, 17-Matteo Zanusso, 18-Pietro Ceccarelli, 19-Quintin Geldenhuys, 20-Braam Steyn, 21-Alberto Lucchese, 22-Kelly Haimona, 23-Luke McLean