Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Italy and Samoa on Saturday at Stadio Cino e Lillo Del Duca in Ascoli Piceno, Italy Italy : 1-Matias Aguero, 2-Leonardo Ghiraldini, 3-Dario Chistolini, 4-Quintin Geldenhuys, 5-Joshua Furno, 6-Alessandro Zanni;7-Simone Favaro, 8-Sergio Parisse (capt);9-Edoardo Gori, 10-Kelly Haimona, 11-Leonardo Sarto, 12-Luca Morisi, 13-Michele Campagnaro;14-Luke McLean 15-Andrea Masi Replacements: 16-Andrea Manici, 17-Alberto De Marchi, 18-Lorenzo Cittadini, 19-Marco Bortolami, 20-Robert Barbieri, 21-Gullo Palazzani, 22-Luciano Orquera, 23-Giulio Toniolatti Samoa : 1-Sakaria Taulafo, 2-Ti'i Paulo, 3-Anthony Perenise, 4-Kane Thompson, 5-Faatiga Lemalu, 6-Piula Faasalele;7-Jack Lam, 8-Taiasina Tuifua;9-Kahn Fotuali'i, 10-Tusi Pisiata, 11-David Lemi (capt), 12-Alapati Leiua, 13-Johnny Leota;14-Ken Pisi 15-Faatoina Autagavaia Replacements: 16-Ole Avei, 17-Albert Patrick Toetu, 18-Viliamu Afatia, 19-Filo Paulo, 20-Maurie Fa'asavalu, 21-Pele Cowley, 22-Michael Stanley, 23-Winston Stanley