Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between England and New Zealand on Saturday at Twickenham in London, England England : 1-Joe Marler, 2-Dylan Hartley, 3-Dave Wilson, 4-Dave Attwood, 5-Courtney Lawes, 6-Tom Wood;7-Chris Robshaw (capt), 8-Billy Vunipola;9-Danny Care, 10-Owen Farrell, 11-Jonny May, 12-Kyle Eastmond, 13-Brad Barritt;14-Semesa Rokoduguni 15-Mike Brown Replacements: 16-Robert Webber, 17-Matt Mullan, 18-Kieran Brookes, 19-George Kruis, 20-Ben Morgan, 21-Ben Youngs, 22-George Ford, 23-Anthony Watson New Zealand : 1-Wyatt Crockett, 2-Dane Coles, 3-Owen Franks, 4-Brodie Retallick, 5-Samuel Whitelock, 6-Jerome Kaino;7-Richie McCaw (capt), 8-Kieran Read;9-Aaron Smith, 10-Aaron Cruden, 11-Julian Savea, 12-Sonny Bill Williams, 13-Conrad Smith;14-Ben Smith 15-Israel Dagg Replacements: 16-Keven Mealamu, 17-Ben Franks, 18-Charlie Faumuina, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Liam Messam, 21-TJ Perenara, 22-Beauden Barrett, 23-Ryan Crotty