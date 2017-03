Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Wales and Australia on Saturday at Millennium Stadium in Cardiff, Wales Wales : 1-Paul James, 2-Richard Hibbard, 3-Samson Lee, 4-Jake Ball, 5-Alun-Wyn Jones, 6-Danny Lydiate;7-Sam Warburton (capt), 8-Toby Faletau;9-Rhys Webb, 10-Dan Biggar, 11-Liam Williams, 12-Jamie Roberts, 13-George North;14-Alex Cuthbert 15-Leigh Halfpenny Replacements: 16-Scott Baldwin, 17-Gethin Jenkins, 18-Rhodri Jones, 19-Bradley Davies, 20-Justin Tipuric, 21-Mike Phillips, 22-Rhys Priestland, 23-Cory Allen Australia : 1-James Slipper, 2-Saia Fainga'a, 3-Sekope Kepu, 4-Sam Carter, 5-Rob Simmons, 6-Sean McMahon;7-Michael Hooper (capt), 8-Ben McCalman;9-Nick Phipps, 10-Bernard Foley, 11-Joseph Tomane, 12-Christian Lealiifano, 13-Tevita Kuridrani;14-Adam Ashley-Cooper 15-Israel Folau Replacements: 16-James Hanson, 17-Tetera Faulkner, 18-Ben Alexander, 19-James Horwill, 20-Will Skelton, 21-Matt Hodgson, 22-Will Genia, 23-Rob Horne