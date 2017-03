Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between France and Fiji on Saturday at Stade Velodrome in Marseille, France France : 1-Alexandre Menini, 2-Guilhem Guirado, 3-Nicolas Mas, 4-Pascal Pape, 5-Yoann Maestri, 6-Thierry Dusautoir (capt);7-Bernard Le Roux, 8-Damien Chouly;9-Sebastien Tillous-Borde, 10-Camille Lopez, 11-Teddy Thomas, 12-Wesley Fofana, 13-Alexandre Dumoulin;14-Yoann Huget 15-Scott Spedding Replacements: 16-Benjamin Kayser, 17-Uini Atonio, 18-Xavier Chiocci, 19-Alexandre Flanquart, 20-Charles Ollivon, 21-Rory Kockott, 22-Remi Tales, 23-Mathieu Bastareaud Fiji : 1-Campese Ma'afu, 2-Sunia Koto, 3-Manasa Saulo, 4-Leone Nakarawa, 5-Apisalome Ratuniyarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Akapusi Qera (capt), 8-Sakiusa Matadigo;9-Nikola Matawalu, 10-Jonetani Ralulu, 11-Alipate Ratini, 12-Levani Botia, 13-Asaeli Tikoirotuma;14-Watisoni Votu 15-Metuisela Talebula Replacements: 16-Viliame Veikoso, 17-Jerry Yanuyanutawa, 18-Isei Colati, 19-Nemia Soqeta, 20-Malakai Ravulo, 21-Henry Seniloli, 22-Nemani Nadolo, 23-Timoci Nagusa