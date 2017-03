Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Ireland and South Africa on Saturday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland Ireland : 1-Jack McGrath, 2-Sean Cronin, 3-Mike Ross, 4-Devin Toner, 5-Paul O'Connell (capt), 6-Peter O'Mahony;7-Rhys Ruddock, 8-Jamie Heaslip;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Simon Zebo, 12-Robbie Henshaw, 13-Jared Payne;14-Tommy Bowe 15-Rob Kearney Replacements: 16-Richardt Strauss, 17-Dave Kilcoyne, 18-Rodney Ah You, 19-Mike McCarthy, 20-Tommy O'Donnell, 21-Eoin Reddan, 22-Ian Madigan, 23-Felix Jones South Africa : 1-Tendai Mtawarira, 2-Bismarck du Plessis, 3-Jannie du Plessis, 4-Eben Etzebeth, 5-Victor Matfield, 6-Marcell Coetzee;7-Oupa Mohoje, 8-Duane Vermeulen;9-Francois Hougaard, 10-Handre Pollard, 11-Bryan Habana, 12-Jean de Villiers (capt), 13-Jan Serfontein;14-Cornal Hendricks 15-Willem Le Roux Replacements: 16-Adriaan Strauss, 17-Trevor Nyakane, 18-Coenie Oosthuizen, 19-Bakkies Botha, 20-Schalk Burger, 21-Cobus Reinach, 22-Patrick Lambie, 23-JP Pietersen