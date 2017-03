Nov 8 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Scotland and Argentina on Saturday at Murrayfield in Edinburgh, Scotland Scotland : 1-Alasdair Dickinson, 2-Ross Ford, 3-Euan Murray, 4-Richie Gray, 5-Jonny Gray, 6-Rob Harley;7-Blair Cowan, 8-Adam Ashe;9-Greig Laidlaw (capt), 10-Finn Russell, 11-Tommy Seymour, 12-Alex Dunbar, 13-Mark Bennett;14-Sean Maitland 15-Stuart Hogg Replacements: 16-Scott Lawson, 17-Gordon Reid, 18-Geoff Cross, 19-Tim Swinson, 20-Alasdair Strokosch, 21-Henry Pyrgos, 22-Duncan Weir, 23-Sean Lamont Argentina : 1-Marcos Ayerza, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Ramiro Herrera, 4-Tomas Lavanini, 5-Juan Cruz Guillemain, 6-Rodrigo Baez;7-Javier Ortega Desio, 8-Leonardo Senatore;9-Martin Landajo, 10-Federico Nicolas Sanchez, 11-Manuel Montero, 12-Juan Martin Hernandez, 13-Marcelo Bosch;14-Juan Imhoff 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Matias Cortese, 17-Lucas Noguera Paz, 18-Francisco Nahuel Tetaz, 19-Lucas Ponce, 20-Facundo Isa, 21-Tomas Cubelli, 22-Santiago Gonzalez Iglesias, 23-Horacio Agulla