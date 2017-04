Sept 27 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool A match between Australia and Uruguay on Sunday at Villa Park in Birmingham, England Australia : 1-Scott Sio, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Toby Smith, 4-Dean Mumm (capt), 5-Will Skelton, 6-Ben McCalman;7-Sean McMahon, 8-Wycliff Palu;9-Nick Phipps, 10-Quade Cooper, 11-Drew Mitchell, 12-Matt Toomua, 13-Henry Speight;14-Joseph Tomane 15-Kurtley Beale Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Sekope Kepu, 18-Greg Holmes, 19-Kane Douglas, 20-Rob Simmons, 21-Will Genia, 22-Bernard Foley, 23-Tevita Kuridrani Uruguay : 1-Mateo Sanguinetti, 2-German Kessler, 3-Mario Sagario, 4-Santiago Vilaseca (capt), 5-Franco Lamanna, 6-Juan de Freitas;7-Matias Beer, 8-Juan Manuel Gaminara;9-Agustin Ormaechea, 10-Felipe Berchesi, 11-Rodrigo Silva, 12-Andres Vilaseca, 13-Joaquin Prada;14-Leandro Leivas 15-Gaston Mieres Replacements: 16-Nicolas Klappenbach, 17-Oscar Duran, 18-Carlos Arboleya, 19-Alejandro Nieto, 20-Diego Magno, 21-Fernando Bascou, 22-Alejo Duran, 23-Alberto Roman