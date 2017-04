Sept 27 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool D match between Ireland and Romania on Sunday at Wembley Stadium in London, England Ireland : 1-Cian Healy, 2-Richardt Strauss, 3-Nathan White, 4-Donnacha Ryan, 5-Devin Toner, 6-Jordi Murphy;7-Chris Henry, 8-Jamie Heaslip (capt);9-Eoin Reddan, 10-Ian Madigan, 11-Keith Earls, 12-Darren Cave, 13-Jared Payne;14-Tommy Bowe 15-Simon Zebo Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Jack McGrath, 18-Tadhg Furlong, 19-Paul O'Connell, 20-Sean O'Brien, 21-Conor Murray, 22-Paddy Jackson, 23-Rob Kearney Romania : 1-Andrei Ursache, 2-Andrei Radoi, 3-Paulica Ion, 4-Valentin Popirlan, 5-Ovidiu Tonita, 6-Viorel Lucaci;7-Mihai Macovei (capt), 8-Daniel Carpo;9-Valentin Calafeteanu, 10-Mike Wiringi, 11-Ionut Botezatu, 12-Csaba Gal, 13-Paula Kinikinilau;14-Adrian Marian Apostol 15-Catalin Fercu Replacements: 16-Otar Turashvili, 17-Mihaita Lazar, 18-Alexandru Tarus, 19-Johan Van Heerden, 20-Stelian Burcea, 21-Florin Surugiu, 22-Florin Ionita, 23-Florin Vlaicu