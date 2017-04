Feb 5 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Six Nations Championship match between France and Italy on Friday at Stade de France in Paris Saint-Denis, France France : 1-Eddy Ben Arous, 2-Guilhem Guirado (capt), 3-Rabah Slimani, 4-Paul Jedrasiak, 5-Yoann Maestri, 6-Wenceslas Lauret;7-Damien Chouly, 8-Louis Picamoles;9-Sebastien Bezy, 10-Jules Plisson, 11-Virimi Vakatawa, 12-Jonathan Danty, 13-Gael Fickou;14-Hugo Bonneval 15-Maxime Medard Replacements: 16-Camille Chat, 17-Uini Atonio, 18-Jefferson Poirot, 19-Alexandre Flanquart, 20-Yacouba Camara, 21-Maxime Machenaud, 22-Jean-Marc Doussain, 23-Maxime Mermoz Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Ornel Gega, 3-Lorenzo Cittadini, 4-George Fabio Biagi, 5-Marco Fuser, 6-Francesco Minto;7-Alessandro Zanni, 8-Sergio Parisse (capt);9-Edoardo Gori, 10-Carlo Canna, 11-Mattia Bellini, 12-Gonzalo Garcia, 13-Michele Campagnaro;14-Leonardo Sarto 15-David Odiete Replacements: 16-Davide Giazzon, 17-Matteo Zanusso, 18-Martin Castrogiovanni, 19-Valerio Bernabo, 20-Dries van Schalkwyk, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Kelly Haimona, 23-Luke McLean