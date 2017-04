Feb 7 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Six Nations Championship match between Ireland and Wales on Sunday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland Ireland : 1-Jack McGrath, 2-Rory Best (capt), 3-Nathan White, 4-Mike McCarthy, 5-Devin Toner, 6-CJ Stander;7-Tommy O'Donnell, 8-Jamie Heaslip;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Keith Earls, 12-Robbie Henshaw, 13-Jared Payne;14-Andrew Trimble 15-Simon Zebo Replacements: 16-Sean Cronin, 17-James Cronin, 18-Tadhg Furlong, 19-Donnacha Ryan, 20-Rhys Ruddock, 21-Kieran Marmion, 22-Ian Madigan, 23-Dave Kearney Wales : 1-Rob Evans, 2-Scott Baldwin, 3-Samson Lee, 4-Luke Charteris, 5-Alun-Wyn Jones, 6-Sam Warburton (capt);7-Justin Tipuric, 8-Toby Faletau;9-Gareth Davies, 10-Dan Biggar, 11-Tom James, 12-Jamie Roberts, 13-Jonathan Davies;14-George North 15-Liam Williams Replacements: 16-Ken Owens, 17-Gethin Jenkins, 18-Tomas Francis, 19-Bradley Davies, 20-Danny Lydiate, 21-Lloyd Williams, 22-Rhys Priestland, 23-Alex Cuthbert