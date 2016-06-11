June 11 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Argentina and Italy on Saturday at Estadio Brigadier General Estanislao Lopez in Santa Fe, Argentina
Argentina :
1-Santiago Garcia Botta, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Guido Petti Pagadizaval, 5-Matias Alemanno, 6-Pablo Matera;7-Tomas Lezana, 8-Facundo Isa;9-Martin Landajo, 10-Federico Nicolas Sanchez, 11-Manuel Montero, 12-Juan Martin Hernandez, 13-Matias Moroni;14-Santiago Cordero 15-Joaquin Tuculet
Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Felipe Arregui, 18-Enrique Pieretto Heiland, 19-Javier Ortega Desio, 20-Juan Manuel Leguizamon, 21-Tomas Cubelli, 22-Jeronimo de la Fuente, 23-Ramiro Moyano Joya
Italy :
1-Andrea Lovotti, 2-Ornel Gega, 3-Lorenzo Cittadini, 4-Quintin Geldenhuys, 5-Marco Fuser, 6-Braam Steyn;7-Simone Favaro, 8-Dries van Schalkwyk;9-Edoardo Gori (capt), 10-Carlo Canna, 11-David Odiete, 12-Tommaso Boni, 13-Michele Campagnaro;14-Leonardo Sarto 15-Luke McLean
Replacements: 16-Oliviero Fabiani, 17-Sami Panico, 18-Pietro Ceccarelli, 19-Valerio Bernabo, 20-Robert Barbieri, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Tommaso Allan, 23-Giovanbattista Venditti