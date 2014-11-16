Nov 16 (Infostrada Sports) - Line-ups for the Test Match match between Ireland and Georgia on Sunday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland
Ireland :
1-Dave Kilcoyne, 2-Richardt Strauss, 3-Mike Ross, 4-Dave Foley, 5-Mike McCarthy, 6-Dominic Ryan;7-Tommy O'Donnell, 8-Robbie Diack;9-Eoin Reddan (capt), 10-Ian Madigan, 11-Simon Zebo, 12-Gordon D'Arcy, 13-Darren Cave;14-Craig Gilroy 15-Felix Jones
Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Jack McGrath, 18-Rodney Ah You, 19-Devin Toner, 20-Robin Copeland, 21-Kieran Marmion, 22-Ian Keatley, 23-Stuart Olding
Georgia :
1-Mikheil Nariashvili, 2-Shalva Mamukashvili, 3-Davit Kubriashvili, 4-Konstantine Mikautadze, 5-Giorgi Nemsadze, 6-Giorgi Tkhilaishvili;7-Viktor Kolelishvili, 8-Dimitri Basilaia;9-Giorgi Begadze, 10-Lasha Khmaladze, 11-Sandro Todua, 12-Merab Shakiradze, 13-David Kacharava (capt);14-Tamaz Mchedlidze 15-Merab Kvirikashvili
Replacements: 16-Simon Maisuradze, 17-Zurabi Zhvania, 18-Levan Chilachava, 19-Levan Datunashvili, 20-Giorgi Chkhaidze, 21-Vazha Khutsishvili, 22-Lasha Malaghuradze, 23-Muraz Giorgadze