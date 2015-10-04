Oct 4 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool D match between Ireland and Italy on Sunday at Olympic Stadium in London, England
Ireland :
1-Jack McGrath, 2-Rory Best, 3-Mike Ross, 4-Iain Henderson, 5-Paul O'Connell (capt), 6-Peter O'Mahony;7-Sean O'Brien, 8-Jamie Heaslip;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Dave Kearney, 12-Robbie Henshaw, 13-Keith Earls;14-Tommy Bowe 15-Simon Zebo
Replacements: 16-Sean Cronin, 17-Cian Healy, 18-Nathan White, 19-Devin Toner, 20-Chris Henry, 21-Eoin Reddan, 22-Ian Madigan, 23-Luke Fitzgerald
Italy :
1-Matias Aguero, 2-Andrea Manici, 3-Lorenzo Cittadini, 4-Quintin Geldenhuys, 5-Joshua Furno, 6-Francesco Minto;7-Simone Favaro, 8-Sergio Parisse (capt);9-Edoardo Gori, 10-Tommaso Allan, 11-Giovanbattista Venditti, 12-Gonzalo Garcia, 13-Michele Campagnaro;14-Leonardo Sarto 15-Luke McLean
Replacements: 16-Davide Giazzon, 17-Michele Rizzo, 18-Dario Chistolini, 19-Alessandro Zanni, 20-Mauro Bergamasco, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Carlo Canna, 23-Tommaso Benvenuti