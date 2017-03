Oct 6 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool D match between Canada and Romania on Tuesday at King Power Stadium in Leicester, England Canada : 1-Hubert Buydens, 2-Ray Barkwill, 3-Doug Wooldridge, 4-Brett Beukeboom, 5-Jamie Cudmore (capt), 6-Jebb Sinclair;7-John Moonlight, 8-Aaron Carpenter;9-Gordon McRorie, 10-Nathan Hirayama, 11-DTH van der Merwe, 12-Nick Blevins, 13-Ciaran Hearn;14-Jeff Hassler 15-Harry Jones Replacements: 16-Benoit Piffero, 17-Djustice Sears-Duru, 18-Jake Ilnicki, 19-Kyle Gilmour, 20-Nanyak Dala, 21-Phil Mack, 22-Conor Trainor, 23-James Pritchard Romania : 1-Mihaita Lazar, 2-Otar Turashvili, 3-Paulica Ion, 4-Valentin Popirlan, 5-Johan Van Heerden, 6-Valentin Ursache;7-Viorel Lucaci, 8-Mihai Macovei (capt);9-Florin Surugiu, 10-Mike Wiringi, 11-Ionut Botezatu, 12-Florin Vlaicu, 13-Paula Kinikinilau;14-Madalin Lemnaru 15-Catalin Fercu Replacements: 16-Andrei Radoi, 17-Andrei Ursache, 18-Alexandru Tarus, 19-Daniel Carpo, 20-Stelian Burcea, 21-Valentin Calafeteanu, 22-Adrian Marian Apostol, 23-Csaba Gal