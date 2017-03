Oct 6 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool A match between Fiji and Uruguay on Tuesday at Stadium MK in Milton Keynes, England Fiji : 1-Campese Ma'afu, 2-Sunia Koto, 3-Leroy Atalifo, 4-Apisalome Ratuniyarawa, 5-Leone Nakarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Akapusi Qera (capt), 8-Sakiusa Matadigo;9-Nemia Kenatale, 10-Ben Volavola, 11-Nemani Nadolo, 12-Levani Botia, 13-Vereniki Goneva;14-Asaeli Tikoirotuma 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Viliame Veikoso, 17-Peni Ravai, 18-Taniela Koroi, 19-Tevita Cavubati, 20-Netani Talei, 21-Henry Seniloli, 22-Josh Matavesi, 23-Timoci Nagusa Uruguay : 1-Alejo Corral, 2-Carlos Arboleya, 3-Mario Sagario, 4-Santiago Vilaseca (capt), 5-Jorge Zerbino, 6-Juan Manuel Gaminara;7-Matias Beer, 8-Alejandro Nieto;9-Agustin Ormaechea, 10-Alejo Duran, 11-Rodrigo Silva, 12-Andres Vilaseca, 13-Joaquin Prada;14-Santiago Gilbernau 15-Gaston Mieres Replacements: 16-German Kessler, 17-Oscar Duran, 18-Mateo Sanguinetti, 19-Mathias Palomeque, 20-Franco Lamanna, 21-Juan de Freitas, 22-Jeronimo Etcheverry, 23-Francisco Bulanti