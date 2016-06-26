June 26 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Canada and Italy on Sunday at BMO Field in Toronto, Canada
Canada :
1-Djustice Sears-Duru, 2-Ray Barkwill, 3-Jake Ilnicki, 4-Jamie Cudmore (capt), 5-Evan Olmstead, 6-Kyle Baillie;7-Lucas Rumball, 8-Aaron Carpenter;9-Gordon McRorie, 10-Patrick Parfrey, 11-Taylor Paris, 12-Nick Blevins, 13-Ciaran Hearn;14-Dan Moor 15-Matt Evans
Replacements: 16-Eric Howard, 17-Tom Dolezel, 18-Matthew Tierney, 19-Paul Ciulini, 20-Matt Heaton, 21-Jamie Mackenzie, 22-Liam Underwood, 23-Brock Staller
Italy :
1-Andrea Lovotti, 2-Ornel Gega, 3-Lorenzo Cittadini, 4-Quintin Geldenhuys, 5-Marco Fuser, 6-Maxime Mbanda;7-Simone Favaro, 8-Dries van Schalkwyk;9-Edoardo Gori (capt), 10-Tommaso Allan, 11-Giovanbattista Venditti, 12-Tommaso Boni, 13-Michele Campagnaro;14-Angelo Esposito 15-David Odiete
Replacements: 16-Tommaso d'Apice, 17-Sami Panico, 18-Pietro Ceccarelli, 19-Sebastian Luke Negri, 20-Leonardo Sarto, 21-Guglielmo Palazzani, 22-Carlo Canna, 23-Giulio Bisegni