Oct 11 (Infostrada Sports) - Line-ups for the World Cup pool stage Pool C match between Argentina and Namibia on Sunday at King Power Stadium in Leicester, England Argentina : 1-Lucas Noguera Paz, 2-Julian Montoya, 3-Juan Pablo Orlandi, 4-Guido Petti Pagadizaval, 5-Matias Alemanno, 6-Pablo Matera;7-Javier Ortega Desio, 8-Facundo Isa;9-Martin Landajo (capt), 10-Juan Martin Hernandez, 11-Horacio Agulla, 12-Juan Pablo Socino, 13-Santiago Gonzalez Iglesias;14-Matias Moroni 15-Lucas Amorosino Replacements: 16-Agustin Creevy, 17-Marcos Ayerza, 18-Ramiro Herrera, 19-Leonardo Senatore, 20-Juan Martin Fernandez Lobbe, 21-Tomas Cubelli, 22-Marcelo Bosch, 23-Juan Imhoff Namibia : 1-Jaco Engels, 2-Torsten van Jaarsveld, 3-Aranos Coetzee, 4-Janco Venter, 5-Tjuee Uanivi, 6-Rohan Kitshoff (capt);7-Wian Conradie, 8-Leneve Damens;9-Damian Stevens, 10-Theuns Kotze, 11-Conrad Marais, 12-Johan Deysel, 13-JC Greyling;14-Johan Tromp 15-Chrysander Botha Replacements: 16-Louis van der Westhuizen, 17-Johnny Redelinghuys, 18-AJ de Klerk, 19-Renaldo Bothma, 20-Tinus du Plessis, 21-Russell van Wyk, 22-Eugene Jantjies, 23-Heinrich Smit