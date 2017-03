April 25 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Saturday RESULTS Crusaders (New Zealand) 29 Blues (New Zealand) 15 Waratahs (Australia) 18 Melbourne Rebels (Australia) 16 Lions (South Africa) 34 Cheetahs (South Africa) 29 Stormers (South Africa) 15 Bulls (South Africa) 13 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Chiefs (New Zealand) 10 8 0 259 181 5 37 2. Brumbies (Australia) 10 6 0 226 130 7 31 3. Stormers (South Africa) 10 7 0 227 194 2 30 4. Hurricanes (New Zealand) 8 7 0 216 131 5 33 5. Bulls (South Africa) 10 6 0 259 213 5 29 6. Highlanders (New Zealand) 9 6 0 211 191 4 28 7. Waratahs (Australia) 9 6 0 209 180 3 27 8. Lions (South Africa) 10 6 0 175 218 2 26 9. Crusaders (New Zealand) 10 5 0 272 207 5 25 10. Sharks (South Africa) 10 4 0 201 241 5 21 11. Melbourne Rebels (Australia) 9 4 0 164 182 4 20 12. Cheetahs (South Africa) 10 3 0 204 300 4 16 13. Reds (Australia) 9 2 0 111 226 3 11 14. Blues (New Zealand) 10 1 0 173 237 7 11 15. Western Force (Australia) 10 1 0 157 233 6 10 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 10 6 0 226 130 7 31 2. Waratahs (Australia) 9 6 0 209 180 3 27 3. Melbourne Rebels (Australia) 9 4 0 164 182 4 20 4. Reds (Australia) 9 2 0 111 226 3 11 5. Western Force (Australia) 10 1 0 157 233 6 10 New Zealand Conference 1. Chiefs (New Zealand) 10 8 0 259 181 5 37 2. Hurricanes (New Zealand) 8 7 0 216 131 5 33 3. Highlanders (New Zealand) 9 6 0 211 191 4 28 4. Crusaders (New Zealand) 10 5 0 272 207 5 25 5. Blues (New Zealand) 10 1 0 173 237 7 11 South African Conference 1. Stormers (South Africa) 10 7 0 227 194 2 30 2. Bulls (South Africa) 10 6 0 259 213 5 29 3. Lions (South Africa) 10 6 0 175 218 2 26 4. Sharks (South Africa) 10 4 0 201 241 5 21 5. Cheetahs (South Africa) 10 3 0 204 300 4 16 SUNDAY, APRIL 26 FIXTURES (GMT) Reds (Australia) v Hurricanes (New Zealand) (0605) Brisbane