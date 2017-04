April 1 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Friday RESULTS Bath Rugby 10 Saracens 30 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Saracens 19 14 1 4 492 331 9 67 2. Exeter Chiefs 18 12 0 6 440 306 11 59 3. Wasps 18 12 0 6 475 320 10 58 4. Northampton 18 10 0 8 382 300 11 51 5. Leicester Tigers 18 11 0 7 386 366 6 50 6. Harlequins 18 8 1 9 433 449 11 45 7. Sale Sharks 17 8 2 7 339 368 6 42 8. Gloucester Rugby 18 8 1 9 351 340 6 40 9. Bath Rugby 18 7 0 11 334 363 9 37 10. Worcester Warriors 18 7 0 11 337 419 6 34 11. Newcastle Falcons 18 4 1 13 290 460 4 22 12. London Irish 18 4 0 14 270 507 2 18 SATURDAY, APRIL 2 FIXTURES (GMT) Exeter Chiefs v Worcester Warriors (1400) Exeter Harlequins v Newcastle Falcons (1400) London London Irish v Sale Sharks (1400) Reading Leicester Tigers v Gloucester Rugby (1415) Leicester