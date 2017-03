March 21 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Saturday RESULTS Crusaders (New Zealand) 57 Cheetahs (South Africa) 14 Bulls (South Africa) 25 Western Force (Australia) 24 Sharks (South Africa) 12 Chiefs (New Zealand) 11 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 5 5 0 131 70 2 22 2. Brumbies (Australia) 5 4 0 140 52 4 20 3. Stormers (South Africa) 5 4 0 126 93 0 16 4. Chiefs (New Zealand) 6 4 0 138 102 3 19 5. Sharks (South Africa) 6 3 0 145 140 3 15 6. Highlanders (New Zealand) 5 3 0 99 95 3 15 7. Crusaders (New Zealand) 5 3 0 143 100 2 14 8. Bulls (South Africa) 5 3 0 137 125 2 14 9. Melbourne Rebels (Australia) 5 2 0 100 105 3 11 10. Waratahs (Australia) 4 2 0 93 84 2 10 11. Lions (South Africa) 6 2 0 78 133 1 9 12. Cheetahs (South Africa) 5 2 0 104 176 1 9 13. Western Force (Australia) 6 1 0 100 146 3 7 14. Reds (Australia) 5 1 0 39 125 1 5 15. Blues (New Zealand) 5 0 0 91 118 4 4 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 5 4 0 140 52 4 20 2. Melbourne Rebels (Australia) 5 2 0 100 105 3 11 3. Waratahs (Australia) 4 2 0 93 84 2 10 4. Western Force (Australia) 6 1 0 100 146 3 7 5. Reds (Australia) 5 1 0 39 125 1 5 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 5 5 0 131 70 2 22 2. Chiefs (New Zealand) 6 4 0 138 102 3 19 3. Highlanders (New Zealand) 5 3 0 99 95 3 15 4. Crusaders (New Zealand) 5 3 0 143 100 2 14 5. Blues (New Zealand) 5 0 0 91 118 4 4 South African Conference 1. Stormers (South Africa) 5 4 0 126 93 0 16 2. Sharks (South Africa) 6 3 0 145 140 3 15 3. Bulls (South Africa) 5 3 0 137 125 2 14 4. Lions (South Africa) 6 2 0 78 133 1 9 5. Cheetahs (South Africa) 5 2 0 104 176 1 9 SUNDAY, MARCH 22 FIXTURES (GMT) Waratahs (Australia) v Brumbies (Australia) (0505) Sydney