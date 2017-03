Feb 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Guinness PRO12 matches on Sunday RESULTS Scarlets 32 Connacht 14 Zebre 10 Glasgow Warriors 54 Leinster 14 Newport Gwent Dragons 16 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Glasgow Warriors 14 11 0 3 342 222 4 48 2. Munster 14 10 0 4 343 214 6 46 3. Ospreys 14 10 0 4 333 230 4 44 4. Ulster 14 9 1 4 335 207 6 44 5. Leinster 14 8 1 5 320 227 8 42 6. Connacht 14 7 1 6 234 237 3 33 7. Scarlets 14 6 2 6 279 244 5 33 8. Edinburgh Rugby 14 7 1 6 244 266 2 32 9. Cardiff Blues 14 4 1 9 275 349 4 22 10. Newport Gwent Dragons 14 4 0 10 212 286 5 21 11. Benetton Treviso 14 2 1 11 191 413 3 13 12. Zebre 14 2 0 12 167 380 2 10 FRIDAY, FEBRUARY 20 FIXTURES (GMT) Benetton Treviso v Cardiff Blues (1905) Treviso Edinburgh Rugby v Ulster (1935) Edinburgh Leinster v Zebre (1935) Dublin