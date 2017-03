Feb 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Sunday RESULTS London Welsh 12 Sale Sharks 52 Saracens 34 Bath Rugby 24 London Wasps 37 Harlequins 6 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Northampton 14 11 0 3 403 248 8 52 2. Bath Rugby 14 10 0 4 416 267 7 47 3. Saracens 14 9 1 4 434 284 5 43 4. London Wasps 14 8 0 6 433 297 9 41 5. Exeter Chiefs 14 8 0 6 405 284 8 40 6. Sale Sharks 14 8 0 6 353 304 7 39 7. Leicester Tigers 14 8 1 5 280 303 5 39 8. Harlequins 14 7 0 7 269 290 6 34 9. Gloucester Rugby 14 6 0 8 312 345 6 30 10. London Irish 14 4 0 10 248 366 6 22 11. Newcastle Falcons 14 4 0 10 278 336 5 21 12. London Welsh 14 0 0 14 121 628 1 1 FRIDAY, FEBRUARY 20 FIXTURES (GMT) Newcastle Falcons v London Wasps (1945) Newcastle