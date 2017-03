Oct 23 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Guinness PRO12 matches on Friday RESULTS Scarlets 25 Munster 22 Newport Gwent Dragons 19 Benetton Treviso 12 Ulster 24 Cardiff Blues 17 Leinster 23 Glasgow Warriors 18 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Scarlets 5 5 0 0 108 66 0 20 2. Munster 5 4 0 1 118 104 2 18 3. Edinburgh Rugby 4 4 0 0 79 52 0 16 4. Ulster 5 3 0 2 122 68 4 16 5. Connacht 4 3 0 1 131 102 4 16 6. Leinster 5 3 0 2 106 87 2 14 7. Glasgow Warriors 5 2 0 3 111 109 4 12 8. Newport Gwent Dragons 5 2 0 3 83 107 1 9 9. Cardiff Blues 5 1 0 4 151 131 4 8 10. Ospreys 4 1 0 3 58 90 1 5 11. Benetton Treviso 5 0 0 5 78 137 4 4 12. Zebre 4 0 0 4 36 128 0 0 SATURDAY, OCTOBER 24 FIXTURES (GMT) Zebre v Edinburgh Rugby (1230) Parma Ospreys v Connacht (1230) Swansea