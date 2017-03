March 28 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Saturday RESULTS Chiefs (New Zealand) 37 Cheetahs (South Africa) 27 Highlanders (New Zealand) 39 Stormers (South Africa) 21 Waratahs (Australia) 23 Blues (New Zealand) 11 Sharks (South Africa) 15 Western Force (Australia) 9 Bulls (South Africa) 31 Crusaders (New Zealand) 19 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 6 6 0 167 82 3 27 2. Brumbies (Australia) 6 4 0 153 80 4 20 3. Sharks (South Africa) 7 4 0 160 149 3 19 4. Chiefs (New Zealand) 7 5 0 175 129 4 24 5. Highlanders (New Zealand) 6 4 0 138 116 4 20 6. Waratahs (Australia) 6 4 0 144 108 2 18 7. Bulls (South Africa) 6 4 0 168 144 2 18 8. Stormers (South Africa) 6 4 0 147 132 0 16 9. Crusaders (New Zealand) 6 3 0 162 131 2 14 10. Lions (South Africa) 7 3 0 96 150 1 13 11. Melbourne Rebels (Australia) 6 2 0 112 141 3 11 12. Cheetahs (South Africa) 6 2 0 131 213 1 9 13. Western Force (Australia) 7 1 0 109 161 4 8 14. Reds (Australia) 6 1 0 56 143 2 6 15. Blues (New Zealand) 6 0 0 102 141 4 4 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 6 4 0 153 80 4 20 2. Waratahs (Australia) 6 4 0 144 108 2 18 3. Melbourne Rebels (Australia) 6 2 0 112 141 3 11 4. Western Force (Australia) 7 1 0 109 161 4 8 5. Reds (Australia) 6 1 0 56 143 2 6 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 6 6 0 167 82 3 27 2. Chiefs (New Zealand) 7 5 0 175 129 4 24 3. Highlanders (New Zealand) 6 4 0 138 116 4 20 4. Crusaders (New Zealand) 6 3 0 162 131 2 14 5. Blues (New Zealand) 6 0 0 102 141 4 4 South African Conference 1. Sharks (South Africa) 7 4 0 160 149 3 19 2. Bulls (South Africa) 6 4 0 168 144 2 18 3. Stormers (South Africa) 6 4 0 147 132 0 16 4. Lions (South Africa) 7 3 0 96 150 1 13 5. Cheetahs (South Africa) 6 2 0 131 213 1 9 FRIDAY, APRIL 3 FIXTURES (GMT) Hurricanes (New Zealand) v Stormers (South Africa) (0635) Wellington Melbourne Rebels (Australia) v Reds (Australia) (0840) Melbourne