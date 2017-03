March 28 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Saturday RESULTS Leicester Tigers 25 Exeter Chiefs 18 London Irish 22 Newcastle Falcons 21 Saracens 42 Harlequins 14 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Northampton 18 14 1 3 526 337 9 67 2. Saracens 18 12 1 5 534 346 7 57 3. Leicester Tigers 18 12 1 5 361 347 5 55 4. Exeter Chiefs 18 11 0 7 545 355 10 54 5. Bath Rugby 17 11 0 6 447 307 7 51 6. London Wasps 18 9 1 8 535 419 10 48 7. Sale Sharks 17 9 0 8 378 354 7 43 8. Harlequins 18 8 0 10 343 401 7 39 9. Gloucester Rugby 17 7 1 9 414 420 7 37 10. London Irish 18 6 0 12 346 437 9 33 11. Newcastle Falcons 18 4 1 13 351 419 8 26 12. London Welsh 17 0 0 17 162 800 1 1 SUNDAY, MARCH 29 FIXTURES (GMT) Sale Sharks v Gloucester Rugby (1300) Salford London Welsh v Bath Rugby (1330) Oxford