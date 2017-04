June 12 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Friday RESULTS Blues (New Zealand) 7 Highlanders (New Zealand) 44 Melbourne Rebels (Australia) 11 Western Force (Australia) 13 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 15 13 0 437 275 10 62 2. Waratahs (Australia) 15 10 0 378 308 7 47 3. Stormers (South Africa) 15 10 1 361 289 3 45 4. Highlanders (New Zealand) 16 11 0 450 333 9 53 5. Chiefs (New Zealand) 15 10 0 359 278 8 48 6. Brumbies (Australia) 15 9 0 345 224 11 47 7. Lions (South Africa) 16 9 1 342 364 4 42 8. Crusaders (New Zealand) 15 8 0 444 314 9 41 9. Bulls (South Africa) 15 7 0 368 346 9 37 10. Melbourne Rebels (Australia) 16 7 0 319 354 8 36 11. Sharks (South Africa) 15 6 0 304 389 5 29 12. Reds (Australia) 15 4 0 242 403 6 22 13. Cheetahs (South Africa) 15 4 0 315 502 5 21 14. Blues (New Zealand) 16 3 0 282 428 8 20 15. Western Force (Australia) 16 3 0 245 384 7 19 Australian Conference 1. Waratahs (Australia) 15 10 0 378 308 7 47 2. Brumbies (Australia) 15 9 0 345 224 11 47 3. Melbourne Rebels (Australia) 16 7 0 319 354 8 36 4. Reds (Australia) 15 4 0 242 403 6 22 5. Western Force (Australia) 16 3 0 245 384 7 19 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 15 13 0 437 275 10 62 2. Highlanders (New Zealand) 16 11 0 450 333 9 53 3. Chiefs (New Zealand) 15 10 0 359 278 8 48 4. Crusaders (New Zealand) 15 8 0 444 314 9 41 5. Blues (New Zealand) 16 3 0 282 428 8 20 South African Conference 1. Stormers (South Africa) 15 10 1 361 289 3 45 2. Lions (South Africa) 16 9 1 342 364 4 42 3. Bulls (South Africa) 15 7 0 368 346 9 37 4. Sharks (South Africa) 15 6 0 304 389 5 29 5. Cheetahs (South Africa) 15 4 0 315 502 5 21 SATURDAY, JUNE 13 FIXTURES (GMT) Brumbies (Australia) v Crusaders (New Zealand) (0530) Canberra Chiefs (New Zealand) v Hurricanes (New Zealand) (0735) New Plymouth Waratahs (Australia) v Reds (Australia) (0940) Sydney Bulls (South Africa) v Cheetahs (South Africa) (1505) Pretoria Sharks (South Africa) v Stormers (South Africa) (1710) Durban