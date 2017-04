March 5 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Saturday RESULTS Sale Sharks 29 Harlequins 23 Gloucester Rugby 13 Wasps 10 Bath Rugby 25 London Irish 17 Saracens 15 Northampton 20 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Saracens 15 11 1 3 387 266 7 53 2. Exeter Chiefs 14 10 0 4 343 210 9 49 3. Wasps 15 9 0 6 366 264 7 43 4. Northampton 15 8 0 7 315 246 9 41 5. Leicester Tigers 14 9 0 5 290 263 4 40 6. Gloucester Rugby 15 8 1 6 301 272 4 38 7. Sale Sharks 14 7 2 5 289 283 6 38 8. Harlequins 15 7 1 7 360 371 8 38 9. Bath Rugby 14 5 0 9 258 267 8 28 10. Worcester Warriors 15 4 0 11 276 378 6 22 11. Newcastle Falcons 15 4 1 10 234 373 3 21 12. London Irish 15 3 0 12 225 451 1 13 SUNDAY, MARCH 6 FIXTURES (GMT) Leicester Tigers v Exeter Chiefs (1500) Leicester