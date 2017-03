May 9 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Saturday RESULTS Hurricanes (New Zealand) 32 Sharks (South Africa) 24 Western Force (Australia) 18 Waratahs (Australia) 11 Lions (South Africa) 28 Highlanders (New Zealand) 23 Stormers (South Africa) 25 Brumbies (Australia) 24 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 11 10 0 312 197 8 48 2. Stormers (South Africa) 12 8 0 269 243 2 34 3. Brumbies (Australia) 12 6 0 260 168 9 33 4. Chiefs (New Zealand) 11 8 0 274 197 6 38 5. Highlanders (New Zealand) 11 7 0 282 234 6 34 6. Bulls (South Africa) 11 7 0 294 246 6 34 7. Waratahs (Australia) 11 7 0 233 208 4 32 8. Lions (South Africa) 12 7 0 236 276 3 31 9. Crusaders (New Zealand) 12 6 0 353 253 7 31 10. Melbourne Rebels (Australia) 11 6 0 222 219 5 29 11. Sharks (South Africa) 12 4 0 240 321 5 21 12. Cheetahs (South Africa) 11 4 0 229 317 4 20 13. Blues (New Zealand) 12 2 0 236 303 8 16 14. Western Force (Australia) 12 2 0 199 285 7 15 15. Reds (Australia) 11 2 0 147 319 3 11 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 12 6 0 260 168 9 33 2. Waratahs (Australia) 11 7 0 233 208 4 32 3. Melbourne Rebels (Australia) 11 6 0 222 219 5 29 4. Western Force (Australia) 12 2 0 199 285 7 15 5. Reds (Australia) 11 2 0 147 319 3 11 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 11 10 0 312 197 8 48 2. Chiefs (New Zealand) 11 8 0 274 197 6 38 3. Highlanders (New Zealand) 11 7 0 282 234 6 34 4. Crusaders (New Zealand) 12 6 0 353 253 7 31 5. Blues (New Zealand) 12 2 0 236 303 8 16 South African Conference 1. Stormers (South Africa) 12 8 0 269 243 2 34 2. Bulls (South Africa) 11 7 0 294 246 6 34 3. Lions (South Africa) 12 7 0 236 276 3 31 4. Sharks (South Africa) 12 4 0 240 321 5 21 5. Cheetahs (South Africa) 11 4 0 229 317 4 20 FRIDAY, MAY 15 FIXTURES (GMT) Blues (New Zealand) v Bulls (South Africa) (0735) Auckland Reds (Australia) v Melbourne Rebels (Australia) (0940) Brisbane