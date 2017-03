May 9 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Saturday RESULTS Sale Sharks 34 Newcastle Falcons 28 Gloucester Rugby 35 London Irish 13 Northampton 46 London Welsh 0 Wasps 21 Leicester Tigers 26 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Northampton 21 16 1 4 607 378 10 76 2. Bath Rugby 21 15 0 6 575 384 10 70 3. Leicester Tigers 21 14 1 6 431 407 6 64 4. Saracens 20 13 1 6 576 377 8 62 5. Exeter Chiefs 20 12 0 8 595 401 11 59 6. Wasps 21 11 1 9 632 487 12 58 7. Sale Sharks 21 11 0 10 481 438 10 54 8. Harlequins 21 10 0 11 423 477 9 49 9. Gloucester Rugby 21 9 1 11 523 525 9 47 10. London Irish 21 7 0 14 402 538 9 37 11. Newcastle Falcons 21 4 1 16 438 524 11 29 12. London Welsh 21 0 0 21 206 953 1 1 SUNDAY, MAY 10 FIXTURES (GMT) Saracens v Exeter Chiefs (1300) Hendon