Jan 31 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Sunday RESULTS Newcastle Falcons 26 Harlequins 19 Worcester Warriors 15 Exeter Chiefs 30 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Saracens 10 9 0 1 274 123 5 41 2. Exeter Chiefs 10 8 0 2 267 141 7 39 3. Leicester Tigers 10 8 0 2 207 182 1 33 4. Harlequins 10 6 1 3 273 226 6 32 5. Wasps 10 5 0 5 217 192 4 24 6. Northampton 10 4 0 6 170 157 6 22 7. Sale Sharks 9 4 1 4 168 173 4 22 8. Gloucester Rugby 10 4 1 5 201 214 3 21 9. Bath Rugby 9 3 0 6 171 171 5 17 10. Worcester Warriors 10 2 0 8 185 267 4 12 11. Newcastle Falcons 10 2 1 7 154 278 1 11 12. London Irish 10 2 0 8 146 309 0 8 FRIDAY, FEBRUARY 5 FIXTURES (GMT) Bath Rugby v Gloucester Rugby (1945) Bath