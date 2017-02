May 29 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super Rugby matches on Sunday RESULTS Rebels (Australia) 27 Western Force (Australia) 22 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Crusaders (New Zealand) 12 10 0 379 233 5 45 2. Lions (South Africa) 12 9 0 421 284 6 42 3. Chiefs (New Zealand) 12 9 0 403 298 6 42 4. Hurricanes (New Zealand) 12 8 0 358 260 8 40 5. Highlanders (New Zealand) 12 8 0 315 232 6 38 6. Stormers (South Africa) 12 7 1 309 216 6 36 7. Sharks (South Africa) 12 7 1 284 193 5 35 8. Brumbies (Australia) 12 8 0 343 252 2 34 9. Waratahs (Australia) 12 7 0 311 243 6 34 10. Bulls (South Africa) 12 7 1 295 292 2 32 11. Blues (New Zealand) 12 6 1 273 300 4 30 12. Rebels (Australia) 12 6 0 277 316 3 27 13. Cheetahs (South Africa) 12 3 0 320 327 5 17 14. Reds (Australia) 12 3 1 233 334 2 16 15. Jaguares (Argentina) 12 2 0 305 360 6 14 16. Western Force (Australia) 12 2 0 218 365 4 12 17. Sunwolves (Japan) 12 1 1 249 480 3 9 18. Southern Kings (South Africa) 12 2 0 219 527 0 8 Australasian Group 1. Crusaders (New Zealand) 12 10 0 379 233 5 45 2. Brumbies (Australia) 12 8 0 343 252 2 34 3. Chiefs (New Zealand) 12 9 0 403 298 6 42 4. Hurricanes (New Zealand) 12 8 0 358 260 8 40 5. Highlanders (New Zealand) 12 8 0 315 232 6 38 6. Waratahs (Australia) 12 7 0 311 243 6 34 7. Blues (New Zealand) 12 6 1 273 300 4 30 8. Rebels (Australia) 12 6 0 277 316 3 27 9. Reds (Australia) 12 3 1 233 334 2 16 10. Western Force (Australia) 12 2 0 218 365 4 12 Australasian Group, Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 12 8 0 343 252 2 34 2. Waratahs (Australia) 12 7 0 311 243 6 34 3. Rebels (Australia) 12 6 0 277 316 3 27 4. Reds (Australia) 12 3 1 233 334 2 16 5. Western Force (Australia) 12 2 0 218 365 4 12 Australasian Group, New Zealand Conference 1. Crusaders (New Zealand) 12 10 0 379 233 5 45 2. Chiefs (New Zealand) 12 9 0 403 298 6 42 3. Hurricanes (New Zealand) 12 8 0 358 260 8 40 4. Highlanders (New Zealand) 12 8 0 315 232 6 38 5. Blues (New Zealand) 12 6 1 273 300 4 30 South African Group 1. Lions (South Africa) 12 9 0 421 284 6 42 2. Stormers (South Africa) 12 7 1 309 216 6 36 3. Sharks (South Africa) 12 7 1 284 193 5 35 4. Bulls (South Africa) 12 7 1 295 292 2 32 5. Cheetahs (South Africa) 12 3 0 320 327 5 17 6. Jaguares (Argentina) 12 2 0 305 360 6 14 7. Sunwolves (Japan) 12 1 1 249 480 3 9 8. Southern Kings (South Africa) 12 2 0 219 527 0 8 South African Group, Africa 1 Conference 1. Stormers (South Africa) 12 7 1 309 216 6 36 2. Bulls (South Africa) 12 7 1 295 292 2 32 3. Cheetahs (South Africa) 12 3 0 320 327 5 17 4. Sunwolves (Japan) 12 1 1 249 480 3 9 South African Group, Africa 2 Conference 1. Lions (South Africa) 12 9 0 421 284 6 42 2. Sharks (South Africa) 12 7 1 284 193 5 35 3. Jaguares (Argentina) 12 2 0 305 360 6 14 4. Southern Kings (South Africa) 12 2 0 219 527 0 8 FRIDAY, JULY 1 FIXTURES (GMT) Chiefs (New Zealand) v Crusaders (New Zealand) (0935) Sydney Brumbies (Australia) v Reds (Australia) (0940) Canberra